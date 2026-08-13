15.000 Smart Glasses für Blinde und Sehbehinderte

Meta stellt der irischen Organisation Vision Ireland insgesamt 15.000 Ray-Ban Meta kostenlos zur Verfügung. Die Menge reicht nach Angaben der Beteiligten aus, um jedem von Vision Ireland betreuten blinden oder sehbehinderten Erwachsenen eine der KI-Brillen anbieten zu können.

Die Aktion zeigt zugleich einen der interessantesten Einsatzzwecke aktueller Smart Glasses. Kamera, Lautsprecher und Meta AI können genutzt werden, um Informationen aus der Umgebung abzurufen, ohne dafür ein Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.

So können sich Nutzer beispielsweise Texte auf Schildern, Verpackungen oder Dokumenten vorlesen lassen, Gegenstände identifizieren oder ihre Umgebung beschreiben lassen. Auch Fragen wie der Inhalt eines Kühlschranks lassen sich mit Blick auf die entsprechenden Gegenstände per Sprache stellen. Hinzu kommen die üblichen Funktionen der Brille wie Telefonate, Musik und Übersetzungen.

Kamera und KI als Alltagshilfe

Vision Ireland hatte die Ray-Ban Meta bereits vor der jetzt angekündigten Kooperation mit blinden und sehbehinderten Nutzern getestet. Dabei zeigte sich insbesondere der schnelle Zugriff auf Informationen als Vorteil: Statt auf die Hilfe einer anderen Person angewiesen zu sein, können viele alltägliche Fragen direkt über die Kamera und den KI-Assistenten beantwortet werden.

Meta hat seine Software in der Vergangenheit zudem gezielt für diesen Einsatz erweitert. Ein Modus für ausführlichere Antworten kann etwa genauer beschreiben, wo sich eine Tür, ein Lichtschalter oder ein Hindernis befindet. Vision Ireland warnt allerdings zurecht davor, sich bei sicherheitsrelevanten Situationen vollständig auf solche KI-Aussagen zu verlassen.

Schulungen gehören zum Programm

Die 15.000 Brillen werden nicht einfach verteilt. Vision Ireland übernimmt Anmeldung, Prüfung der Berechtigung und die schrittweise Ausgabe. Für jeden Empfänger ist zudem eine persönliche Schulung vorgesehen, deren Kosten Meta übernimmt. Ein Helpdesk soll anschließend bei Fragen unterstützen.

Interessenten in Irland können sich bereits für das Programm registrieren. Eine vergleichbare Aktion für Deutschland ist bislang nicht angekündigt. Meta hatte im Juni allerdings bereits ein ähnliches Programm gestartet, bei dem blinde Veteranen in den USA kostenlos mit Ray-Ban Meta ausgestattet werden.