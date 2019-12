Glasfaser Nordwest: Telekom und EWE kooperieren bei Netzausbau

Die Telekom und das in Oldenburg ansäßige Versorgungsunternehmen EWE werden beim Ausbau des Glasfasernetzes im Norden Deutschlands kooperieren. Das Bundeskartellamt hat ein Joint Venture der beiden Unternehmen mit Namen „Glasfaser Nordwest“ genehmigt.

Bilder: Umberto & EWE

Die Glasfaser Nordwest GmbH soll in den nächsten Tagen gegründet werden und zukünftig bis zu 1,5 Millionen Haushalte und Unternehmensstandorte mit schnellem Internet versorgen. Im Fokus stehen bisher unterversorgte ländliche Gebiete in Teilen Niedersachsens, Nordrhein-Westfalens und Bremens ebenso wie städtische Bereiche in diesen Regionen.

Die Zusammenarbeit ist zeitlich nicht begrenzt, erste Planungen sprechen von einer Investitionshöhe von bis zu zwei Milliarden Euro über einen Zeitraum von zunächst zehn Jahren. Dabei wolle man schnellstmöglich zur Tat schreiten, es wird erwartet, dass erste Kunden in den Ausbaugebieten bereits 2020 die neuen Glasfaseranschlüsse nutzen können.