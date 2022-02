Deezer: Höhere Preise, dafür HiFi integriert

Deezer hebt seine Preise für Neuabonnenten an. Im Gegenzug profitieren alle neuen Nutzer von Deezer fortan über den Zugriff auf HiFi-Audio in CD-Qualität. Die bei Apple Music und Amazon Music Unlimited schon länger integrierte und von Deezer bislang noch separat gegen Aufpreis angebotene HiFi-Option entfällt somit.

Die von heute an gültige neue Preisstruktur bei Deezer betrifft zunächst ausschließlich Kunden, die ein neues Abo bei dem Musikdienst abschließen. Bestandskunden bleiben davon unberührt und bezahlen weiterhin den gewohnten bisherigen Preis – es sei denn, sie wollen gegen den mit den neuen Konditionen verbundenen Aufpreis den Zugriff auf Deezer HiFi und damit unkomprimiertes Audio in CD-Qualität nutzen.

Im Detail erhöht sich in Deutschland der Preis für das Standard-Abo Deezer Premium von 9,99 Euro auf 10,99 Euro im Monat. Deezer Student kostet jetzt 5,99 Euro statt zuvor 4,99 Euro und Deezer Family 16,99 Euro statt bislang 14,99 Euro. In Österreich schlägt Deezer Family fortan etwas teurer mit 17,99 Euro pro Monat zu Buche.

Damit verbunden erhöht sich auch der Preis für das Jahresabo von Deezer entsprechend. Statt bislang 89,91 Euro fallen hier nun 98,90 Euro für volle zwölf Monate an.

„Erste Preiserhöhung seit 10 Jahren“

Deezer betont, dass es sich hierbei um die erste Preiserhöhung seit zehn Jahren handelt und der Gesamtkatalog des Musikdienstes in dieser Zeit von ehemals fünf auf mittlerweile über 90 Millionen Songs gewachsen ist. Zudem hält Deezer ein umfangreiches Angebot an Hörbüchern gemeinsam mit der speziell darauf abgestimmten App „Audiobooks by Deezer“ bereit. Apple Music hat Hörbücher ja im vergangenen Jahr ausgelistet und es wird spekuliert, dass Apple ein separates Hörbuch-Abo in Planung hat. Von der Preisanpassung sollen darüber hinaus auch die Interpreten und Rechteinhaber profitieren, an die Deezer eigenen Angaben zufolge fortan höhere Lizenzzahlungen ausschüttet.

Von der Preiserhöhung unberührt bleibt das kostenlose Angebot Deezer Free. Hier können Nutzer werbefinanziert auf das Musik-, Hörbuch- und Podcastangebot von Deezer zugreifen, verzichten aber auf verschiedene Optionen, darunter Deezer HiFi und die Möglichkeit zur Offline-Nutzung.