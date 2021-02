HomeKit-Router eero vorübergehend im Preis gesenkt

Amazon bietet seine seit knapp anderthalb Jahren hierzulande erhältlichen, mit HomeKit kompatiblen eero-Router derzeit wieder mit Preisnachlass an. Das Einzelgerät ist zum Preis von 76 statt 109 Euro erhältlich, im Dreierpack gibt es das Mesh-System für 195 anstatt regulär 279 Euro.

Wir haben die eero-Router bei ihrer hiesigen Markteinführung ausführlich vorgestellt. In kompakter Bauweise setzen die Geräte auf einfache Plug-and-Play-Inbetriebnahme und erlauben die Konfiguration per App. Seit Februar vergangenen Jahres sind die Router auch mit HomeKit kompatibel und ermöglichen wenn gewünscht das Zuschalten von strengen Restriktionen für die im heimischen Netzwerk befindlichen Smarthome-Geräte.

Ob die aktuellen Preisaktion als Hinweis auf die baldige Verfügbarkeit der neuen Router-Modelle eero 6 in Deutschland ist, bleibt offen. In den USA ist das um Unterstützung für WLAN 6 erweiterte Nachfolgemodell bereits mehrere Monate erhältlich, mit Blick auf die geplanten Markteinführung in Deutschland hält sich Amazon allerdings bedeckt.