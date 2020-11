Apple gegen iSH: Erst App Store-Rauswurf, dann Rückzieher

Update: Kurz nachdem wir unseren Beitrag zur iSH-App verfasst haben, haben sich die Entwickler auf Twitter zu Wort gemeldet und entwarnt. Apple hätte sich gemeldet, entschuldigt und würde nun doch nicht einschreiten wollen.

Ein Déjà vu, das exakt an das willkürliche hin und her zwischen Apple und der DoNotPay-App vor fünf Tagen erinnert – ifun.de berichtete.

We got a call this evening from someone who runs App Review. They apologized for the experience we had, then told us they've accepted our appeal and won't be removing iSH from the store tomorrow. We'll stay in contact with them to work out details.

— iSH (@iSH_app) November 9, 2020