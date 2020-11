Microsoft Office 365 für Einzelnutzer zum Aktionspreis

Office-Nutzer können am heutigen Mittwoch die Jahreslizenz von Microsoft 365 Single preisgünstig erstehen. Statt regulär 69 Euro gibt es den Aktivierungscode für das Programmpaket über Amazon gerade für 42,99 Euro.

Die vollen 69 Euro werden normalerweise nur beim Kauf über Microsoft fällig, aber auch sonst ist die Single-Lizenz von Microsoft 365 (ehemals Office 365) in der Regel nicht unter 50 Euro erhältlich.

Microsoft 365 bietet den gleichen Leistungsumfang wie zuvor Office 365. Ihr dürft die Software ein Jahr lang auf all euren persönlichen Computern und Mobilgeräten verwenden und bekommt zudem 1 TB Speicherplatz auf Microsoft OneDrive.

Für Mac-Nutzer sind die Programme Word, Excel und Outlook erhalten. Windows-Nutzern stehen zudem die Microsoft-Anwendungen Publisher und Access zur Verfügung.

Das Angebot ist in der Stückzahl wie auch zeitlich begrenzt, achtet also auf den für euch an der Kasse angezeigten Preis.

