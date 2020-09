Connected Home over IP: Details zum neuen Smart Home-Standard

Mitte Dezember 2019 kündigten Apple, Amazon, die Zigbee Alliance und Google an, gemeinsam an einem neuen, einheitlichen Standard für die Konnektivität von Smart Home-Geräten zu arbeiten. Der Arbeitstitel: „Connected Home over IP“ – oder kurz: CHIP IP.

Außer der Ankündigung eine gemeinsame Arbeitsgruppe zusammenzustellen, die die Entwicklung und Förderung der Einführung eines neuen, lizenzfreien Konnektivitätsstandards übernehmen soll, der seinerseits die Kompatibilität zwischen den Smart-Home-Produkten zahlreicher Anbieter sicherstellen soll, gab es damals noch wenig Details.

Diese wurden heute in Form eines offiziellen Projekt-Updates und der Freigabe erster Architektur-Dokumente im dem offiziellen GitHub-Repository der Arbeitsgruppe nachgereicht.

Gemeinschafts-Spezifikationen noch in diesem Jahr

Nach Angaben der Zigbee Alliance befindet sich die Gruppe weiterhin auf dem Weg, bis Ende 2020 einen ersten Spezifikationsentwurf vorzulegen und will den eigentlichen Standard im kommenden Jahr verabschieden.

Erste Architektur-Dokumente jetzt auf GitHub

Dieser würde von mittlerweile mehr als 145 Mitglieds-Unternehmen ausgearbeitet, die dafür zahlreiche Entwickler, Produkt- und Marketingexperten abgestellt hätten. Etliche Führungskräfte würden in über 30 Teams an dem Standard arbeiten, der zukünftig die Smart-Home-Geräte aller Hersteller miteinander verbinden und gemeinsam steuern soll.

Viele Geräte von Anfang an berücksichtigt

Das Projekt-Update nennt erstmals auch die Geräteklassen, auf die der neue Standard zuerst zugeschnitten werden soll. Dazu gehören Beleuchtung und Elektrik (z. B. Glühbirnen, Leuchten, Steuerungen, Stecker, Steckdosen), HLK-Steuerungen (z. B. Thermostate, Klimaanlagen), Zugangskontrolle (z. B. Türschlösser, Garagentore), Sicherheit (z. B. Sensoren, Detektoren, Sicherheitssysteme), Fensterabdeckungen/-blenden, Fernseher, Access Points und Bridges.