Western Digital: „My Book Live“-Trade-in für Kunden nicht gratis

In ersten Erfahrungsberichten äußern sich Kunden von Western Digital kritisch zum Ablauf des Prozesses. In Anbetracht dessen, dass der Fehler eindeutig beim Hersteller liegt, sind die für Kunden entstehenden Kosten weiterhin recht hoch. Auch ist keine direkte Übertragung der Daten von der alten auf die neue Festplatte möglich, da die für den Austausch qualifizierte Platte zunächst eingeschickt werden muss, um den Rabattcode überhaupt zu erhalten. Die Versandkosten fallen den Berichten zufolge dabei ebenfalls zu Lasten des Kunden.

Zu Monatsbeginn hatten wir über die Schwachstelle in externen Festplatten von Western Digital informiert, auf deren Basis einzelne Geräte durch Hacker-Angriffe gelöscht wurden. Der Hersteller hatte daraufhin geraten, die Cloud-Funktionen der Festplatten zu deaktivieren und weitere Maßnahmen angekündigt. Im Rahmen eines Austauschprogramms sollen Kunden nun die betroffenen Geräte durch neue Modelle ersetzen können – allerdings will der Hersteller hier nur einen Preisnachlass gewähren.

