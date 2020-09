HomeKit-Kameras und Gesichtserkennung auf Apple TV

Über die mit tvOS 14 auf Apple TV verfügbaren HomeKit-Optionen haben wir bereits berichtet. Apple leistet seinerseits nun mit dem neu verfügbaren Support-Dokument „Die Gesichtserkennung einrichten und verwenden“ zusätzliche Hilfestellung mit Blick auf die Anzeige von HomeKit-Kameras auf dem TV-Gerät.

Apple geht in der Anleitung vorrangig auf die Einstellungen im Zusammenhang mit der HomeKit-Gesichtserkennung ein, behandelt aber auch grundsätzlich die Anzeige von Videoclips und Live-Streams kompatibler Kameras.

Auf Apple TV verstecken sich die HomeKit-Steuerelemente in dem durch langes Drücken der Home-Taste auf der Siri Remote ausfahrbaren Kontrollzentrum. Hier findet ihr neben den Symbolen für AirPlay und die Suche auch ein HomeKit-Icon angezeigt. Darüber gelangt ihr in die HomeKit-Ansicht des Apple-TV-Kontrollzentrums.

Wissenswert ist, dass hier nur die Favoriten aus Home angezeigt werden. Wenn ihr hier also Kameras oder auch Szenen sehen wollt, müsst ihr zuvor in der Home-App auf einem iOS-Gerät oder Mac einstellen, das diese in den Favoriten angezeigt werden. Ist dies der Fall, könnt ihr nicht nur im Kontrollzentrum zwischen vorhandenen Kameras wechseln, sondern diese auch im Vollbild als Livestream anzeigen lassen oder vorhandene Szenen bedienen.