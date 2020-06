Deezer Familiy fortan mit sechs eigenständigen Konten

Der Musikdienst Deezer wertet seine Familienkonten auf. Bei Deezer Family hängen künftig nicht mehr alle sechs beinhalteten Profile an einem einzigen Account, sondern jedes der Familienmitglieder kann sich mit eigenen Benutzerdaten anmelden.

Deezer räumt damit einen Kritikpunkt aus, mit dem etliche Anbieter von Familienplänen zu kämpfen haben. Wenn sich alle Mitglieder über die Zugangsdaten des Kontoinhabers anmelden, verliert dieser nicht nur die Kontrolle über sein Konto, sondern leidet im schlimmsten Fall auch unter unbeabsichtigten Fehlbedienungen durch die anderen Familienmitglieder.

Inhaber eines Deezer-Hauptkontos können Familienmitglieder jetzt über ein unabhängiges Benutzerkonto einladen und am Familienabo teilhaben lassen. Dies funktioniert ebenso mit bereits existierenden Deezer Konten, wie auch bei einer erstmaligen Registrierung.

Deezer will es in einer weiteren Stufe auch ermöglichen, mit diesen bestehenden Konten „zuhause auszuziehen“ und diese in eigenständige Accounts wandeln. Nutzer können dann ihre bereits bestehenden Musiksammlungen und Wiedergabelisten behalten.

Deezer Family bietet zum Monatspreis von 14,99 Euro die Möglichkeit, bis zu sechs eigenständige Benutzerkonten zu führen. Aktuell kann man das Angebot bei Neuregistrierung drei Monate lang kostenlos testen.