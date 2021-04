HomeKit: Garagenöffner, Lightstrip und Schalter von Meross günstiger

Meross bietet im Rahmen einer zeitlich befristeten Sonderaktion wieder drei HomeKit-Produkte mit deutlichem Preisnachlass an. Neben dem Garagentoröffner werden auch der zehn Meter lange LED-Strip und der Universalschalter des Herstellers günstiger angeboten.

Den HomeKit-Garagentoröffner von Meross könnt ihr aktuell zum Preis von 34,39 Euro ergattern. Auf den Aktionspreis kommt ihr, wenn ihr zunächst den 8-Euro-Gutschein auf der Produktseite aktiviert und bei Kaufabschluss den Rabattcode MEROSS20 an der Kasse eingebt.

Wir haben den HomeKit-Garagentoröffner von Meross seit seiner Markteinführung dauerhaft und zufrieden im Einsatz. Für Details zur Installation und Konfiguration empfehlen wir euch unseren Test des HomeKit-Garagentoröffners. Das Zubehör ist eine preislich attraktive Möglichkeit, einen vorhandenen Garagentorantrieb um HomeKit-Funktionalität zu erweitern. Vorausgesetzt wird lediglich, dass der Antrieb über einen Tasteranschluss verfügt und ihr WLAN-Empfang in der Garage habt. Grundsätzlich sollte der Meross-Schalter mit den meisten Antrieben funktionieren, da dieser wie ein gewöhnlicher Taster angeschlossen wird. Eine offizielle Liste mit kompatiblen Antrieben findet ihr hier.

In HomeKit eingebunden, bekommt ihr einen Schalter zum Öffnen und Schließen des Tores in der Home-App angezeigt und könnt das Tor auch per Siri steuern. Im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme solltet ihr euch die Hinweise zur erweiterten Konfiguration in unserem Review des Schalters ansehen. In der Meross-App lassen sich teils wichtige und nicht über Apples Home-App verfügbare Einstellungen vornehmen, die Abhilfe bei unerwarteten Fehlern wie der „Blockade“-Meldung schaffen können.

HomeKit-Lightstrip und -Schalter günstiger

Ebenfalls mit dem Gutscheincode MEROSS20 könnt ihr den HomeKit-LED-Lightstrip von Meross gerade zum Preis von 31,27 Euro erhalten. Hier bekommt ihr zwei jeweils 5 Meter lange LED-Leuchtstreifen, die sich sich zu einer Gesamtlänge von 10 Metern addieren und über HomeKit steuern lassen.

Als drittes HomeKit-Zubehör hat Meross diese Woche seine WLAN-Schalter im Angebot. Im Doppelpack lassen sich die Erweiterungen für Standard-Geräte wie Stehlampen oder auch Küchen-Einbauleuchten für zusammen 22,09 Euro erwerben. Hierzu müsst ihr auch wieder den Aktionscode auf der Produktseite mit dem Rabattcode MEROSS20 kombinieren.

