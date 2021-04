iMac 24″: Drittanbieter will weißen Rand überkleben

Apples neuer, für die zweite Maihälfte angekündigter iMac 24“ wird sich von Freitag an in sieben verschiedenen Farben erstellen lassen. Ein kleines Detail sorgt in diesem Zusammenhang hier und da für Diskussionen. Wohl aus technischen Gründen bleibt die schmale Bildschirmeinfassung unabhängig von der vom Kunden gewählten Farbe stets weiß.

Auch wenn wohl die meisten iMac-Käufer mit diesem Umstand leben können, kommt hier und da die Frage nach Schwarz als alternative Farboption auf. Der Zubehörfertiger dbrand macht daraus ein Geschäft und bietet die passenden Klebeetiketten zum Preis von 50 Dollar in Schwarz an.

Doch damit nicht genug. Als weitere Option hat dbrand auch Klebesets im Programm, mit deren Hilfe sich die komplette Front des iMac, mit oder ohne Standfuß, vollständig schwarz abdecken lässt.

Ob die Sache zum Verkaufsschlager wird, darf sicher angezweifelt werden. Doch immerhin verspricht der Anbieter nicht nur die mit seinen Aufklebern verbundenen optischen Anpassungen, sondern auch verlässlichen Schutz vor Kratzern und Fingerabdrücken. Dabei wird auch darauf hingewiesen, dass die Folie adhäsiv haftet und sich somit rückstandsfrei wieder ablösen lässt.