Mail-Apps für den Mac: Updates und Ankündigungen

Apple Mail zeigt zwar auch unter macOS Big Sur weiter Verbesserungspotenzial. Wir haben uns aber ganz gut mit Apples Standard-App arrangiert. Alternativen gibt es allerdings durchaus, in den vergangenen Tagen haben drei verschiedene Anbieter Updates oder zumindest Neuigkeiten veröffentlicht.

Airmail 5 verfügbar

Die vor einem Jahr auf ein Abo-Modell umgeschwenkte Mail-App Airmail ist jetzt in Version 5 verfügbar. Das Update bringt in erster Linie Anpassungen im Bereich von Design und Benutzeroberfläche. Als Alternative zum vergleichsweise hohen Monatspreis von 3,49 Euro lässt sich Airmail ein Jahr lang für 10,9 Euro abonnieren.

Spark hält sich mit M1-Unterstützung zurück

Die Entwickler der E-Mail-App Spark haben zwar kein aktuelles Update parat, dafür aber eine zunächst enttäuschende Nachricht für Besitzer neuer Apple-Rechner. Es sei nicht geplant, die aktuell in Version 2.9.15 vorliegende App in vollem Umfang für Apples M1-Rechner zu optimieren. Stattdessen arbeite man an einer komplett neuen Desktop-Anwendung mit Unterstützung für Apple-Prozessoren.

Postbox mit PGP-Anleitung und Theme-Packs

Bei Postbox handelt es sich um eine mit umfassenden Automatisierungsfunktionen ausgestattete Mail-App für den Mac, die von ehemaligen Mozilla-Entwicklern entwickelt wurde und auf der Open-Source-Lösung Thunderbird basiert. Hier ist positiv hervorzuheben, dass die Anwendung als klassischer Client für IMAP und POP fungiert, und somit auf „intelligente Funktionen“, die eine E-Mail-Verarbeitung auf externen Servern voraussetzt, verzichtet.

Mit einer neu veröffentlichten Anleitung zur Installation von Enigmail wollen die Postbox-Entwickler ihre Nutzer dazu animieren, ihre persönlichen Daten besser zu schützen und ihre E-Mails zu verschlüsseln. Zudem wurden aktuell neue – allerdings kostenpflichtige – Theme-Packs vorgestellt, mit deren Hilfe sich die Optik der App ein wenig aufmotzen lässt.