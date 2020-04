HomeKit: Aqara Smart Plug kündigt sich an

Der mit HomeKit kompatible Aqara Smart Plug sollte in Kürze offiziell in Deutschland verfügbar sein. Amazon bereitet den Verkaufsstart vor und hat für das beim Hersteller mit der Modellnummer SP-EUC01 geführte Gerät bereits eine Bestellseite angelegt.

Der Aqara Smart Plug kommt als Zubehör für den HomeKit-Hub des Herstellers in den Handel. Die Kommunikation zwischen Hub und Stecker erfolgt über das Zigbee-Protokoll und verspricht dementsprechend hohe Reichweiten und schnelle Schaltzeiten. Einen voraussichtlichen Verkaufspreis können wir euch allerdings noch nicht nennen, der Stecker ist bislang nur in Russland erhältlich, auf Amazon findet sich zwar ein Angebot für 37 Euro, hier bleibt (ungeachtet der vom Händler genannten extrem hohen Versandkosten) allerdings abzuwarten, ob sich diese Angabe tatsächlich an den Preisvorstellungen des Herstellers orientiert.

Grundsätzlich listet Aqara mittlerweile auch in Deutschland ein mit Blick auf die Einzelpreise der Komponenten durchaus attraktives HomeKit-Portoflio. Weitere Details zum Smart Plug des Herstellers liefern wir euch bei Verfügbarkeit. Wenn es bei einem Verkaufspreis über 30 Euro bleibt, dürfte allerdings weiterhin die VOCOlinc VP3 unsere Empfehlung in Sachen HomeKit-Steckdosen bleiben.