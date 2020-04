Ulysses 19: Neue Funktionen für das Schreibprogramm

Das Schreibprogramm Ulysses ist in den Versionen für Mac und iOS neu in Version 19 verfügbar. Zu den Neuerungen zählt die Möglichkeit, gezielt Textbereiche und Notizen vom Export auszuschließen. Weiter wird die Benutzung von Maus und Trackpad auf dem iPad unterstützt, und die Entwickler haben die Möglichkeit hinzugefügt, Schlagwörter in Markdown-Dateien zu verwenden.

Mit den neu verfügbaren Materialblättern bietet Ulysses 19 die Möglichkeit, ausgewählte Texte und Notizen entsprechend zu kennzeichnen, sodass sie vom Export und auch aus Statistiken ausgeschlossen werden:

Vieles, was in einem Schreibprogramm geschrieben oder auch gesammelt wird, ist gar nicht dafür gedacht, am Ende Bestandteil eines fertigen Textes zu sein – man denke an Recherchenotizen für Artikel oder Charakterbeschreibungen für Romane. Wenn diese Dinge als Material gekennzeichnet werden, bleiben sie automatisch unberücksichtigt, wenn der Nutzer ein PDF- Manuskript erstellt oder auf sein Blog veröffentlicht. Sie werden auch nicht einbezogen, wenn der Fortschritt eines Schreibziels kalkuliert wird.

Mit der Möglichkeit, Ulysses auf dem iPad auch mit Maus und Trackpad zu verwenden, adaptieren die Ulysses-Entwickler die wohl wichtigste mit iPadOS 13.4 hinzugekommene Funktionserweiterung des iPad. Weiter bringt Ulysses 19 Update eine Schlagwortfunktion für Markdown-Dateien. Unter iOS werden zudem externe Ordner über die Dateien-App unterstützt.

Betaprogramm für Ulysses 20

Interessierte Nutzer können sich zudem bereits jetzt für die Teilnahme am Beta-Programm für Ulysses 20 bewerben. Für die neue Version seien umfassende Neuerungen geplant, die die Entwickler nach Möglichkeit mit vielen Teilnehmern testen wollen.

Ulysses steht für Mac und iOS kostenlos zum Download bereit. Nach einer 14-tägigen Testphase wird ein Abo zum Jahrespreis von 39,99 Euro fällig. Dafür kann die App dann auf allen Geräten genutzt werden. Inhaber der App-Flatrate Setapp können Ulysses auf dem Mac auch im Rahmen dieses Abos nutzen.