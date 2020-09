Home Assistant: Mac-App als Smart-Home-Steuerzentrale

Für das seit geschlagenen sieben Jahren existierende Community-Projekt Home Assistant steht nun auch ein Mac-Download bereit, der den Zugriff auf die Smart-Home-Zentrale vom Rechner aus gestattet.

Gleichzeitig bindet die App den Rechner selbst in Home Assistant ein und ermöglicht so das Zustellen von Benachrichtigungen auf den Mac und die Nutzung bestimmter Mac-Events als Trigger.

Mac-Aktionen als Trigger nutzbar

Bei der kostenfreien Steuerzentrale handelt es sich um eine Portierung der iOS-Anwendung, die den Mac ihrerseits in das eigene Home Assistant-Setup einbindet und so auch Automationen auslösen kann, wenn das Mikrofon aktiv oder die FaceTime-Kamera in Benutzung ist.

Eine Integration, die das Ausschalten der Musik bei eingehenden VoIP-Telefonaten ermöglicht oder auch das Schließen der Rollos bei neuen FaceTime-Gesprächen.

Unter macOS Big Sur bietet die Mac-Applikation eigene Widgets zur Installation in der neu gestalteten Nachrichtenzentrale an.

Aktuell wird die Home Assistant-Applikation als Beta zum Download angeboten und setzt mindestens macOS 10.15 Catalina zur Installation voraus. Der Download wartet auf dem Codeportal GitHub auf euren Besuch und ist knappe 30MB klein.

Die Dokumentation, wie sich euer Mac über die neue App in bestehende „Home Assistant“-Umgebungen integrieren lässt, haben die Macher in diesem Blogeintrag zur Veröffentlichung zusammengefasst.

Hier bespricht das Team hinter dem Open-Source-Projekt die neue Kamera-Erkennung der Anwendung auch im Video.

Home Assistant benötigt Server im Netzwerk

Home Assistant selbst benötigt einen Server im Heimnetzwerk, um von hier aus alle verfügbaren Smart-Home-Geräte anzusprechen und zu steuern. Zur Installation empfohlen wird der Raspberry Pi 4 Model B. Welche Geräte und Hersteller von dem Community-Projekt unterstützt werden, lässt sich im Bereich Integrations auf der offiziellen Projekt-Seite einsehen.