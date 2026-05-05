Aqara FP400: Neuer Matter-Sensor erkennt Personen, Positionen und Stürze besser

Aqara bereitet den Marktstart eines neuen Sensors für die Anwesenheitserkennung vor. Der Aqara Spatial Multi-Sensor FP400 wurde bereits zur CES 2026 angekündigt und soll nun offenbar in Kürze erhältlich sein. Das Gerät richtet sich an Smart-Home-Nutzer, die Räume nicht nur anhand einfacher Bewegungen, sondern anhand tatsächlicher Präsenz steuern wollen.

Im Unterschied zu klassischen Bewegungsmeldern arbeitet der FP400 mit mmWave-Radar. Dadurch kann der Sensor auch Personen erkennen, die sich kaum bewegen. Das ist vor allem für Automationen interessant, bei denen Licht, Heizung oder andere Geräte nicht zu früh abgeschaltet werden sollen, nur weil jemand ruhig auf dem Sofa sitzt oder am Schreibtisch arbeitet.

Aqara spricht beim FP400 von einer präzisen räumlichen Erfassung. Der Sensor soll bis zu zehn Personen gleichzeitig erkennen und deren Position im Raum verfolgen können. Zudem sollen sich auch bis zu 30 Zonen festlegen lassen, um Automationen auf diese abzustimmen. Zusätzlich kann er laut Hersteller zwischen stehenden, sitzenden und liegenden Personen unterscheiden. Auch eine Sturzerkennung gehört zu den angekündigten Funktionen.



Der Aqara FP400 soll erkennen, ob sich Personen im Raum aufhalten – auch ohne Bewegung.

Matter über Thread oder Zigbee

Der FP400 unterstützt sowohl Thread als auch Zigbee. Über Thread lässt sich der Sensor per Matter in verschiedene Smart-Home-Plattformen wie Apple Home, Amazon Alexa, Home Assistant oder Google Home einbinden.

Der volle Funktionsumfang dürfte jedoch vom gewählten Funkmodus abhängen. Der FP400 verfügt über einen erweiterten Funktionsumfang. Dazu gehören die Positionsverfolgung, Körperhaltung, Personenzählung und Verweildauer. Solche Sonderfeatures lassen sich erfahrungsgemäß nicht immer vollständig über Matter verwenden, sondern setzen häufig die Aqara-App und eine Verbindung über einen Aqara-Hub voraus.



Damit ähnelt der FP400 anderen Aqara-Sensoren: Wer möglichst einfache Kompatibilität mit Apple Home sucht, nutzt Matter. Wer detailliertere Auswertungen und Automationen innerhalb des Aqara-Systems möchte, dürfte mit Zigbee besser bedient sein.

Ein Preis für den deutschen Markt nannte Aqara bislang noch nicht. Auch einen konkreten Verkaufstermin nennt Aqara noch nicht. Da der FP400 aber bereits angekündigt wurde und nun die ersten Hinweise auf einen bevorstehenden Start auftauchen, dürfte die Veröffentlichung nicht mehr allzu weit entfernt sein.