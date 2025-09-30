„Couch Control“ steuert Apple Home und Home Assistant auf Apple TV

Mit Couch Control for HomeKit & HA hat der Stuttgarter Entwickler Lucas Franz eine Anwendung für Apple TV im Programm, mit deren Hilfe man seine Smarthome-Zentrale direkt auf den Fernseher holen kann. Die Anwendung ist auf die Verknüpfung mit Apple Home und Home Assistant zugeschnitten und ermöglicht es, die dort vorhandenen Geräte zu steuern, Sensorwerte im Blick zu behalten und Szenen bequem vom Sofa aus zu verwalten.

„Couch Control“ bietet eine für große Bildschirme optimierte und individuell anpassbare Oberfläche für den Zugriff auf Apple Home oder Home Assistant über die Set-Top-Box von Apple. Die Bandbreite der unterstützten Geräte hängt von der verknüpften Plattform ab.

Gerätesteuerung und Infoanzeige

In Verbindung mit Apple Home lassen sich Kameras, Lichter, Thermostate, Schalter, Sensoren, TV-Geräte, Jalousien sowie Lüfter und Luftreiniger integrieren und auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts darstellen. Über Home Assistant werden darüber hinaus auch Türschlösser und Geräte zur Medienwiedergabe sowie die Anzeige von auf früheren Sensorwerten basierenden Diagrammen unterstützt.

Die App zeigt aktuelle Statusmeldungen der verbundenen Geräte in Echtzeit an. Ergänzend lassen sich Sensordaten auch rückblickend darstellen und in übersichtlichen Diagrammen auswerten.

Die Möglichkeit, die Inhalte auf mehreren App-Seiten zu verteilen, sorgt insbesondere bei der Anbindung an größere Smarthome-Systeme für Ordnung und Struktur. Die Darstellung lässt sich darüber hinaus durch variable Layout-Elemente, verschiedene Farboptionen und unterschiedliche Größen der Widgets anpassen. Die Anordnung erfolgt über ein Rastersystem, das sich an Apples Home-Bildschirm und den dort vorhandenen Symbolen orientiert. Die einzelnen Widgets können dabei bis zu 4 × 2 Rasterfelder einnehmen.

Neu für tvOS 26 optimiert

„Couch Control“ ist aktuell in Version 1.0.10 verfügbar und wurde zuletzt mit Unterstützung für tvOS 26 und Apples neues „Liquid Glass“-Design ausgestattet. Der Entwickler bietet die App zum Festpreis von 8,99 Euro an.