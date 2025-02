Hörspielzentrale: Serienverwaltung für Apple Music auch auf dem iPad

Es ist erst zwei Wochen her, seit wir über den offiziellen Start der App Hörspielzentrale berichtet haben. Nachdem die Anwendung zu Beginn nur mit dem iPhone kompatibel war, haben die Entwickler jetzt auch eine iPad-Optimierung integriert. Mit der neuen Version 1.3 steht die App jetzt als Universal-App für iPhone und iPad zum Download bereit.

Aber aufgepasst: Die App kann ausschließlich das Abspielen von über Apple Music angebotenen Hörspielen erleichtern. Somit wird nicht nur zwingend ein Abonnement von Apples Musikdienst vorausgesetzt, sondern ihr seid auch auf die dort verfügbare Auswahl beschränkt.

Während Apple Music zu Beginn eine breite Auswahl an Hörbüchern und Hörspielen im Programm hatte, wurden dort vor drei Jahren so gut wie alle Hörbücher entfernt. Seither können Abonnenten von Apple Music nur noch auf Hörspiele und hier vor allem auf Serien wie „Die drei ???“ oder „Professor van Dusen“ zugreifen.

Die App „Hörspielzentrale“ will das Abspielen dieser Hörspiele erleichtern und hat sich auf die Verwaltung von Hörspielserien spezialisiert. Dies beinhaltet eine Lesezeichenfunktion, sodass man mit der Wiedergabe dort fortfahren kann, wo man zuletzt aufgehört hat. Auch lassen sich, wenn gewünscht, bestimmte Teile eines Hörspiels wie etwa die Inhaltsangabe überspringen. Innerhalb einer Serie werden die Hörspiele in der App chronologisch angeordnet, sodass man die Titel stets in der richtigen Reihenfolge abspielen und auch direkt sehen kann, welche man schon gehört hat.

Die App steht und fällt allerdings mit eurem Zutun. Ihr dürft hier keine Empfehlungen oder eine Übersicht aller über Apple Music verfügbaren Hörspiele erwarten, sondern müsst die von euch genutzten Serien stets manuell hinzufügen.

Spotify und Deezer bieten mehr Auswahl

Wenn man gerne gesprochene Inhalte hört und nicht zusätzlich ein Abo bei einem Hörbuchanbieter hat, ist Apple Music unserer Meinung nach ohnehin eine schlechte Wahl. Konkurrierende Dienste wie Spotify oder Deezer können über die üblichen Hörspielserien hinaus auch mit einer sehr umfangreichen Auswahl an Hörbüchern punkten.