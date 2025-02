NFL Game Pass wieder mit Super-Bowl-Aktion für 99 Cent

Die Aktion hat inzwischen Tradition: Ab Anfang Februar wird der NFL Game Pass zum Sonderpreis von 99 Cent angeboten. Im Fokus steht hier natürlich der am kommenden Wochenende stattfindende Super Bowl. NFL-Fans haben zu diesem Preis aber auch die Möglichkeit, noch einmal auf den Verlauf der Saison zurückzublicken und sich Zusammenfassungen oder die kompletten Übertragungen vergangener Spiele anzusehen.

Aus unserer Sicht ist die alljährliche Game-Pass-Aktion vor allem auch deswegen eine Erwähnung wert, weil ihr hier keine Kündigungsfristen beachten müsst, sondern die Mitgliedschaft vor Beginn der neuen Saison automatisch am 31. Juli endet.

Für die 99 Cent bekommt ihr bis dahin die Möglichkeit, in Full-HD-Qualität auf die kompletten Game-Pass-Inhalte zuzugreifen, inklusive der originalen US-Übertragung des Endspiels am Sonntag. Mittlerweile gibt es optional auch den Game Pass Ultimate, bei dem die Videos in HDR-Qualität zum Abruf bereitstehen. Hier bezahlt man im Rahmen der Super-Bowl-Aktion 4,99 Euro.

Bei RTL im Free TV

Natürlich kann man das Finalspiel der amerikanischen Football-Ligen hierzulande auch in diesem Jahr wieder im Free TV sehen. Der Super Bowl LVII ist am kommenden Wochenende auch bei RTL zu sehen. Hier beginnt die Übertragung am Sonntagabend um 23:15 Uhr, der Kickoff der Begegnung zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles ist für 0:30 Uhr angesetzt. Für RTL moderieren Jana Wosnitza, Florian Schmidt-Sommerfeld, Mitja Lafere sowie Patrick Esume, Björn Werner und Sebastian Vollmer.

Apple Halftime Show mit Kendrick Lamar

Apple ist zum dritten Mal als Hauptsponsor des Super Bowl mit von der Partie. Der Mac- und iPhone-Hersteller präsentiert wieder die seit jeher mit hochkarätigen Show-Einlagen versehene Halbzeit-Show, die in diesem Jahr von Kendrick Lamar bestritten wird. Vor zwei Jahren konnte Apple bei seiner Super-Bowl-Premiere Rihanna als musikalisches Highlight gewinnen, im vergangenen Jahr war hier Usher als „Markenbotschafter“ für Apple tätig.