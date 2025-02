Die Apple Vision Pro ist seit einem Jahr auf dem Markt

Die Apple Vision Pro ist jetzt seit einem Jahr auf dem Markt. Am 2. Februar 2024 hat das Unternehmen mit dem Verkauf der Datenbrille in den USA begonnen. Fünf Monate später war die Vision Pro dann auch in Deutschland erhältlich. Mit konkreten Verkaufszahlen hält Apple allerdings weiterhin hinterm Berg.

Apple selbst hat inzwischen auch indirekt eingestanden, dass die Absatzzahlen der Brille eher verhalten ausfallen. So ließ der Apple-Chef Tim Cook unlängst in einem Interview verlauten, dass es sich bei der Brille um ein Produkt für „Early Adopters“ handle, also für Menschen, die heute schon die Technologie von morgen benutzen wollen. Doch werde die Vision Pro durch technologische Fortschritte auf lange Sicht neue Märkte erschließen.

Apples Problem bei der Vision Pro ist wohl allem voran, dass sich der hohe Qualitätsanspruch nicht mit der gewünschten Portabilität und einem attraktiven Preis für die Brille verknüpfen lässt. Zudem ist keinesfalls gesichert, dass sich Apple hier nicht in eine Sackgasse manövriert. Produkte wie die Ray-Ban-Kollektion und vor allem die „Orion“ von Meta präsentieren sich dagegen als deutlich alltagstauglichere Alternativen – wenngleich mit deutlichen Abstrichen in Sachen Qualität und Leistungsumfang.

Konkurrenz läuft Apple davon

Apple hat derweil wohl eben erst ein weiteres Projekt in diesem Bereich aufgegeben. Dem Magazin Bloomberg zufolge wurde die Arbeit an einer mit dem Mac verbundenen Augmented-Reality-Brille eingestellt, die das Potenzial hatte, mit den AR-Brillen von Meta mitzuhalten.

In jedem Fall dürfen wir auf das erste Hardware-Update für die Apple Vision Pro gespannt sein. Damit dürfte sich dann zumindest ein Stück weit auch zeigen, wohin die Reise in den Augen von Apple geht. Neben einem für mehr Nutzer akzeptablen Preis zählen zu den dringlichsten Verbesserungen für die Apple Vision Pro Verbesserungen beim Tragekomfort und der Akkuleistung, sodass die Brille auch für längere Benutzer-Sessions attraktiver wird und beispielsweise auch den Einsatz in Verbindung mit Fitness-Anwendungen und -Spielen ermöglicht.