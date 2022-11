Lightstrips: VOCOlinc Neon Rope kommt – Philips Hue und Eve günstig

Der Lichtschlauch von VOCOlinc lässt sich über die App des Herstellers auch in einzelne Segmente unterteilt ansteuern. Zudem erlaubt es ein integriertes Mikrofon, die Beleuchtung auf Basis der aktuell im Raum gespielten Musik zu automatisieren. Ergänzend stehen in der VOCOlinc-App vorgefertigte Lichtszenen mit Motiven wie „Weihnachten“ oder „Regenbogen“ zur Verfügung.

Bei den vom Hersteller mit der Bestellnummer NL2201 gelisteten Color Flux Neon Rope Lights handelt es sich um besonders flexiblen Leuchtstreifen, der sich mithilfe von zehn mitgelieferten Halterungen auch an der Wand montieren lässt und auch ausgefallenere Designs oder Leuchtmotive erlaubt. Ein klassischer LED-Leuchtstreifen findet sich hier in einen weichen Kunststoffmantel integriert, der nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt ist. Somit lassen sich die Color Flux Neon Rope Lights von VOCOlinc nicht nur innerhalb von geschlossenen Räumen, sondern auch im Außenbereich verwenden.

