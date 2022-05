Höhere Strafen unausweichlich: Niederlande weiterhin unzufrieden

Bereits Ende März haben die zuvor von der ACM festgelegten Strafzahlungen gegen Apple mit insgesamt 50 Millionen Euro das Maximum erreicht. Apple hatte in der Folge weitere Vorschläge eingereicht , um eine Verschärfung der Maßnahmen zu verhindern, was wie nun bekannt wurde allerdings ohne Erfolg geblieben ist.

In einem an niederländische Berichterstatter ausgegebenen Zwischenbericht lässt die ACM verlauten, dass sie mit den bisherigen Anpassungen Apples immer noch nicht zufrieden ist. Man nehme zwar Verbesserungen wahr, diese seien allerdings weiterhin nicht ausreichend. Daraus resultierend werde nun eine neue strafbewehrte Anordnung vorbereitet, weil die vorherigen Strafzahlungen nicht die ausreichende Wirkung gezeigt haben und die zuvor festgesetzte Höchststrafe mittlerweile erreicht wurde.

Toezichthouder bereidt nieuwe last onder dwangsom voor. ACM ziet wel “verbetering in de voorstellen”, maar die zijn nog “onvoldoende”.

