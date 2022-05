Exklusiv bei Apple: Nuki startet Smart Access Kit 3.0

Bei der Einbindung in Apples HomeKit können Anwender, die zu Hause auf ein Apple-Gerät als HomeKit-Zentrale setzen, auf den zusätzlichen Kauf der WLAN-Bridge des Anbieters verzichten. Sobald iPad oder Apple TV in Bluetooth-Reichweite des Schlosses angebracht sind, können diese den Schließvorgänge initiieren.

Gemeinsam mit Apple hat Nuki jetzt ein Bundle seines aktuellen Lineups geschnürt und bietet ab sofort das Nuki Smart Access Kit 3.0 im Apple Online Store und in den Filialgeschäften Cupertinos an. Das neue Bundle beinhaltet das Smart Lock 3.0, den Nuki Fob und das Nuki Keypad und verkauft diese zum Paketpreis von 249,95 Euro .

Das mit Apples HomeKit-Standard kompatible Nuki Smart Lock hatten wir auf ifun.de schon öfter zum Thema. Zuletzt hat der Hersteller sein Smart Lock 3.0 vorgestellt und bietet für dieses mittlerweile auch einen Taster für den Schlüsselbund (den knapp 40 Euro teuren Nuki Fob) sowie eine optionale Zahlentastatur zum Öffnen des Nuki Smart Lock per sechsstelligem Code an (das Nuki Keypad kostet rund 80 Euro).

