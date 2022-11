Black Friday: Sonos bietet 20 Prozent auf 6 Lautsprecher

Die Audio-Experten von Sonos haben ihren offiziellen Online-Shop zum Wochenstart nun mit den diesjährigen Black-Friday-Angeboten versehen und bieten insgesamt sechs Speaker aus dem hauseigenen Portfolio der Multiroom-Lautsprecher, Soundbars und Subwoofer mit einem pauschalen Preisnachlass von 20 Prozent an.

Bis zum 28. November

Unter den Geräten, die von der Black-Friday-Aktion berücksichtigt werden, befinden sich neben mehreren Heimkino-Sets die beiden TV-Soundbars Sonos Arc und Sonos Beam, der Bass-Lautsprecher Sonos Sub und die zwei kompakten Ein-Zimmer-Lautsprecher Sonos One und Sonos One SL. Ebenfalls ermäßigt: Der Unterwegs-Speaker Sonos Roam.

Während es sich bei dem Sonos Roam um einen kombinierten Bluetooth- und WLAN-Lautsprecher handelt, der über einen integrierten Akku verfügt und bei Bedarf auch unterwegs eingesetzt werden kann, sind die beiden Sonos One-Lautsprecher ausschließlich für den Einsatz im Heimnetz konzipiert und unterscheiden sich lediglich durch ihre Kompatibilität zu den unterschiedlichen von Sonos unterstützten Sprachassistenz-Systemen.

Mit und ohne Sprachassistenz

Der Sonos One besitzt eine Handvoll integrierter Mikrofone und kann bei Bedarf in Kombination mit Amazon Alexa und der Google-Sprachassistenz Hey Google genutzt werden.Zudem baut Sonos seit einiger Zeit an einer eigenen Sprachassistenz, die sich (zumindest in englischer Sprache) bereits in der öffentlichen Testphase befindet.

Der Sonos One SL hingegen verzichtet vollständig auf integrierte Mikrofone und besitzt damit gar nicht erst die technischen Voraussetzungen um die Sprachkommunikation mit Google oder Amazon zu ermöglichen. Eine gute Eselsbrücke hier ist SL = Silent. Die Sonos-Lautsprecher sind, unserer Meinung nach, das beste Multiroom-Soundsystem am Markt.