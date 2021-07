„Hinter dem Mac“: Promis und Entwickler werben für den Mac

Die Werbereihe „Hinter dem Mac“ läuft bereits seit 208 bei Apple. Seit vergangenem Jahr setzt der Hersteller hier vorwiegend auf Schwarzweiß-Ästhetik und hat neben einem Video zum Weltfrauentag auch eine „Behind the Mac“-Folge mit Studierenden im Fokus sowie das unten eingebettete Video „Großartige Dinge“ veröffentlicht, dass man durchaus an Apples legendären „Think Different“-Spot „Here’s to the crazy ones“ angelehnt sehen darf.

Die in kurzen Textabschnitten vorgestellten Firmen und Einzelpersonen haben alle eines gemeinsam: Sie nutzen Apple-Rechner um sich kreativ und produktiv auf unterschiedlichen Feldern zu betätigen. Apple führt diese Beispiele als Beleg dafür an, dass der Mac der richtige Computer für vielfältige Ideen und insbesondere den Einsatz im kreativen Bereich ist.

Insert

You are going to send email to