„Hinter dem Mac“: Kombi-Werbung für Macs und Apple TV+

Apple präsentiert nun schon seit sieben Jahren in loser Folge kleine Videoproduktionen mit dem Titel „Behind the Mac“, die teilweise auch als „Hinter dem Mac“ auf Deutsch verfügbar sind. Im Fokus stehen hier jeweils die vielseitigen Möglichkeiten, einen Mac professionell zu verwenden. Mit der neuesten Veröffentlichung in dieser Reihe schlägt Apple nun gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Das Video darf man als Werbeclip für die Computer von Apple und den Streamingdienst Apple TV+ gleichermaßen sehen.

Apple Deutschland hat das neue Video unter dem Titel „Hinter dem Mac: Bearbeitung von Severance“ veröffentlicht und weist sowohl in der Videobeschreibung als auch im Vorspann zunächst darauf hin, dass sich darin Spoiler zur zweiten Staffel von „Severance“ finden. Falls ihr die Erfolgsserie also noch nicht gesehen habt, spart ihr euch die knapp zwölf Minuten lange neue Apple-Werbung besser für einen späteren Zeitpunkt auf.

„Severance“ ist aktuell unbestritten nicht nur eine der erfolgreichsten, sondern auch eine der wichtigsten Serien auf Apple TV+. Es gibt vermutlich keine andere auf Apple TV+ verfügbare Produktion, der Apple mehr Aufmerksamkeit bescheren will.

Ben Stiller kommentiert den Schnitt

In der neu produzierten „Hinter dem Mac“-Folge kommen der Regisseur der Serie Ben Stiller und sein Filmeditor Geoffrey Richman zu Wort. Die beiden kommentieren Szenen aus der zweiten Staffel von „Severance“, um die Verbindung zwischen dem Schnitt und dem Handlungsstrang der Geschichte aufzuzeigen. Angesichts der Tatsache, dass hier vor allem das erst am Freitag ausgestrahlte Finale der zweiten Staffel von „Severance“ als Beispiel dient, ist die eingehende Spoiler-Warnung durchaus ernstzunehmen.

Für den Filmschnitt hat das Produktionsteam der Serie mit dem Mac mini, dem iMac und dem MacBook Pro drei verschiedene Apple-Computer verwendet. Es ist bemerkenswert, dass hier weder der Mac Studio noch ein Mac Pro im Einsatz waren.