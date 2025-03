Lese-Flatrate „Kindle Unlimited“ zwei Monate kostenlos

Amazon bietet seine Lese-Flatrate Kindle Unlimited probeweise vorübergehend zwei Monate lang kostenlos an. Normalerweise schlägt das Abonnement mit 11,75 Euro im Monat zu Buche. Ihr habt im Rahmen der Aktion also die Möglichkeit, 23,50 Euro zu sparen. Ob ihr das Angebot danach kostenpflichtig weiter nutzt, bleibt euch überlassen. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr das Abo jederzeit unter www.amazon.de/kucentral kündigen.

Im Kleingedruckten zu der Aktion steht zwar, dass alle bestehenden Kindle Unlimited-Abonnenten mit Gratiszeitraum oder kostenpflichtiger Mitgliedschaft sowie Kunden, die in den vergangenen 36 Monaten bereits Kindle-Unlimited-Angebote wahrgenommen haben, von dieser Werbeaktion ausgeschlossen sein können. In der Vergangenheit haben wir bei vergleichbaren Aktionen jedoch immer wieder Berichte von Nutzern erhalten, die mit deutlich geringerem zeitlichen Abstand mehrfach an solchen Aktionen teilnehmen konnten. Probiert es im Zweifel einfach mal aus.

Lese-Flatrate nicht nur für Kindle-Geräte

„Kindle Unlimited“ ist eine Flatrate für ausgewählte Bücher, Magazine und Hörbücher aus dem Sortiment von Amazon. Dem Anbieter zufolge umfasst die Unlimited-Auswahl mehr als eine Million E-Books und rund 2.000 Magazine aus unterschiedlichsten Genres und Themenbereichen. Die Nutzungsbedingungen von „Kindle Unlimited“ sind grob mit einer Leihbibliothek vergleichbar. Ihr könnt bis zu zehn Titel gleichzeitig ausleihen und müsst, wenn dieses Limit ausgeschöpft ist, einzelne Titel „zurückgeben“, bevor ihr neue Bücher oder Magazine ausleihen könnt.

Auch wenn die Lese-Flatrate das Wort „Kindle“ im Namen trägt, ist man für die Nutzung nicht zwingend auf einen E-Book-Reader von Amazon angewiesen. „Kindle Unlimited“ lässt sich dank der Lese-Apps von Amazon auch auf zahlreichen anderen Geräten verwenden.

Auch Audible und Amazon Music im Angebot

Das Probe-Abo von „Kindle Unlimited“ ist Bestandteil der aktuellen Frühlingsangebote von Amazon. In diesem Rahmen kann man momentan auch das Hörbuch-Abo Audible drei Monate lang für jeweils 99 Cent oder den Musikdienst Amazon Music Unlimited drei Monate lang kostenlos nutzen.