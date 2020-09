„High Desert“: Neue Apple TV+-Comedy von Stiller und Arquette

Apple hat die Produktionsstart einer neuen Comedy-Serie für Apple TV+ in Auftrag gegeben. Das neue Projekt trägt den Titel „High Desert“ und wird unter dem Dach der Apple Studios halbstündige Serien-Episoden produzieren.

Geleitet wird die neueste Apple TV+-Produktion von der mehrfach ausgezeichneten, oscarprämierten Schauspielerin Patricia Arquette („Boyhood“, „Escape at Dannemora“, „The Act“), die selbst eine Rolle in „High Desert“ übernehmen wird, und dem US-Schauspieler Ben Stiller, der als Produzent und Regisseur aktiv sein wird.

Die Kurzzusammenfassung: „High Desert“ widmet sich dem Schicksal der ehemalig Drogensüchtigen Peggy (Patricia Arquette), die sich nach dem Tod ihrer Mutter, mit der diese in der kleinen Wüstenstadt Yucca Valley in Kalifornien lebte, zu einem Neuanfang entschließt. Für diesen trifft Peggy die lebensverändernde Entscheidung, Privatdetektivin zu werden.

Drehbuch und Plot kommen von TV-Schaffenden, die zuvor unter anderem an „Nurse Jackie“, „Damages“, „Miss Congeniality“ sowie „Grace and Frankie“ mitgearbeitet haben.

Ben Stiller und Patricia Arquette

„High Desert“ ist die inzwischen zweite Kollaboration des iPhone-Produzenten mit Patricia Arquette und Ben Stiller, die zuletzt an der noch unveröffentlichten Serie „Severance“ arbeiteten. Eine Thriller-Serie im Business-Umfeld, bei der Arquette ebenfalls vor und Stiller ebenfalls hinter der Kamera stand.

Als Team waren die beiden Schauspieler zuletzt in der Produktion „Escape at Dannemora“ aktiv, für die beide Schauspieler mit Auszeichnungen bedacht wurden.

Weitere Titel im Anmarsch

Die neue Comedy-Serie „High Desert“ gesellt sich zu einer ganzen Reihe noch unveröffentlichter Produktionen des Apple Studios, zu denen unter anderem die Dramaserie „Masters of the Air“ gehören, bei der Steven Spielberg und Tom Hanks die Finger im Spiel hatten sowie die Spielfilme „Emancipation“, „Killers of the Flower Moon“ und „Snow Blind“.