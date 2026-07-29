HeyGears G1 druckt 3D-Modelle in Millionen Farben

Mit dem G1 und G1X bringt HeyGears zwei ungewöhnliche Desktop-Drucker auf Kickstarter. Die Geräte können wie der eufyMake E1 farbige Motive und fühlbare Strukturen direkt auf Holz, Metall, Glas, Acryl und andere Materialien drucken. Das Spitzenmodell geht jedoch einen entscheidenden Schritt weiter und erzeugt auch frei stehende 3D-Modelle in Farbe.

Vollfarbige Figuren ohne nachträgliches Bemalen

Der G1X arbeitet dafür nicht mit Filament oder dem üblichen Resin-Druckverfahren. Stattdessen werden unterschiedliche flüssige Materialien in feinen Tröpfchen aufgetragen und unmittelbar mit UV-Licht ausgehärtet. So entstehen Schicht für Schicht farbige Figuren, Architekturmodelle oder Prototypen.

HeyGears spricht von mehr als zehn Millionen darstellbaren Farben. Auch transparente und farbige Bereiche lassen sich innerhalb eines Modells kombinieren. Eine wasserlösliche Stützstruktur soll anschließend im Wasser verschwinden und die bislang oft aufwendige Nachbearbeitung erleichtern.

Die maximale Baufläche liegt bei 420 × 330 Millimetern. Dreidimensionale Objekte dürfen bis zu 130 Millimeter hoch sein, in einem schmaleren geschlossenen Aufbau sind bis zu 150 Millimeter möglich. Die Schichtdicke gibt der Hersteller mit 10 bis 20 Mikrometern an.

Gleichzeitig ein klassischer UV-Drucker

Im UV-Modus bedrucken G1 und G1X vorhandene Objekte. Neben flachen Motiven lassen sich durch wiederholten Farbauftrag Reliefs mit einer empfohlenen Höhe von bis zu fünf Millimetern erzeugen. HeyGears nennt mehr als 400 kompatible Ausgangsmaterialien.

Optional sind Module für Tassen und andere runde Gegenstände, Rollenmaterial sowie den Transferdruck auf Textilien vorgesehen. Eine Kamera erfasst Position und Konturen der eingelegten Objekte, damit das Motiv in der zugehörigen Blueprint-Studio-Software automatisch ausgerichtet werden kann.

Die Software soll zudem Bilder und Texte mithilfe künstlicher Intelligenz in druckbare 3D-Modelle umwandeln. Das vom Hersteller veröffentlichte Video zur G1-Serie zeigt den Wechsel zwischen den verschiedenen Druckarten und mehrere Beispielobjekte.

Auch Textilen sind für das Gerät kein Problem.

Auf die gewählte Ausstattung achten

Der Name der Kickstarter-Kampagne kann leicht den Eindruck erwecken, dass jedes Paket den vollständigen Funktionsumfang bietet. Das G1 Starter Pack für 1.999 Dollar ist zunächst jedoch ein UV-Drucker für 2D-Motive und Reliefstrukturen. Die langsamere F1080-Druckeinheit arbeitet mit sechs Farbkanälen.

Der G1X Starter für 3.299 Dollar besitzt einen schnelleren Epson-i3200-Druckkopf mit acht Kanälen, enthält aber ebenfalls noch keine Ausstattung für frei stehende Modelle. Erst das G1X Full-3D Pack für 3.599 Dollar bringt die notwendige Resin-Station und das Materialsystem für den Vollfarb-3D-Druck mit.

Damit positioniert sich HeyGears oberhalb des eufyMake E1 und des kürzlich angekündigten xTool O1 Omni. Beide Konkurrenten erzeugen zwar ebenfalls erhabene UV-Strukturen, können aber keine vollständigen dreidimensionalen Figuren aufbauen.