Bis zu 48 Monate "auf Pump"
Amazon startet Ratenzahlung mit PayPal
Nicht nur Apple setzt auf Ratenzahlungen. Vom nächsten Monat an bietet Amazon gemeinsam mit PayPal die Möglichkeit zur Ratenzahlung an. Das Finanzierungsmodell wird am 1. August in Deutschland und Österreich starten und soll sich sowohl beim Einkauf über die Amazon-Webseite als auch in der Amazon-App nutzen lassen.
Die Option setzt ein Benutzerkonto bei PayPal voraus. Als Mindestgrenze für einen Einkauf auf Raten wurde der Betrag von 30 Euro festgelegt. Die Höchstgrenze liegt bei 10.000 Euro.
Effektiver Jahreszins von 11,49 Prozent
Wer mit dem Gedanken an einen Ratenkauf bei Amazon spielt, sollte sich stets den damit verbundenen Jahreszins von 11,49 Prozent vor Augen halten. Will man beispielsweise einen Einkauf für 1.000 Euro über ein Jahr hinweg abstottern, so fallen zwölf Monatsraten zu je 88,33 Euro an. Insgesamt werden 1.059,94 Euro zurückgezahlt.
PayPal versteht die Kooperation mit Amazon als Erweiterung seiner „Jetzt kaufen, später zahlen“-Strategie. Normalerweise sind die in diesem Rahmen möglichen Ratenverträge auf Laufzeiten von 3, 6, 12 und 24 Monaten beschränkt. Speziell für die Kooperation mit Amazon bietet PayPal auch Laufzeiten von 36 und 48 Monaten an.
Schrittweise Einführung ab August
Die neue Option wird ab August bereitgestellt und soll über die folgenden Wochen hinweg schrittweise für alle Nutzer verfügbar gemacht werden. Die Option zur Ratenzahlung mit PayPal wird dann direkt in den Checkout auf Amazon.de integriert. Kunden können Preise und Rückzahlungsdetails vorab einsehen und über die PayPal-App auch anstehende Zahlungen verfolgen, bereits gezahlte Beträge einsehen und ihre Ratenzahlungspläne verwalten.
Die monatlichen Raten werden automatisch vom Bankkonto der Kunden oder einer bei PayPal hinterlegten Debitkarte abgebucht. Zuvor werden die Kunden per E-Mail oder SMS über die anstehenden Zahlungen informiert. Laut PayPal ist es zudem jederzeit ohne Gebühren möglich, zusätzliche Rückzahlungen zu leisten oder den Restbetrag vollständig zu begleichen.
Prinzipiell finde ich ein solches Angebot nicht schlecht, aber nur bei 0% Zins. In monatlichen Raten ist eine große Ausgabe manchmal besser vertretbar, aber bei „Aufpreis“ durch Zins wäre ich raus. So dringend brauche ich die meisten Dinge dann doch nicht. Ausnahme KFZ-Leasing/Finanzierung.
Warum soll Zahlungsschwachheit mit 0 % noch vorangetrieben werden? Nur damit normal kaufende Leute es wieder mitbezahlen. Nämlich das, was durch die langfristige Finanzierung verloren geht und von anderen wieder aufgefangen werden muss
Was für ein Schwachsinn. Wenn ich die 1000 € nicht habe, dann habe ich diese einfach nicht und muss sparen oder es sein lassen.
Das einzige was man in Raten bezahlen sollte ist ein Haus oder ähnliches
So Pauschal ist diese Aussage quatsch.
In diesem Fall, aufgrund der hohen Zinsen, sollte man es tatsächlich aber vermeiden.
0% Finanzierungen aber lohnen sich quasi fast immer, weil man das Geld in der Zeit anlegen kann. Ob es einem der Aufwand Wert ist, ist eine andere Sache. Und die Schufa ist da leider auch ein Problem.
Na ja, gibt ja auch Menschen, bei denen sitzt der Groschen nicht so gut und wenn dann möglicherweise die Waschmaschine ausfällt, ist das ein gar nicht mal soooo schlechtes Angebot.
Jaaaaa, und weil jeder so denkt, deshalb gibt es diese Angebote.
Geb ich dir absolut recht! So werden immer mehr, ich sag mal „einfach bemittelte“ Leute in die Schuldenfalle getrieben
Aua, die nächste potentielle Schuldenfalle……
Musste mir vor meinem Urlaub ein neues iPhone kaufen, weil mein altes Gerät 1 Tag vor der Abreise den Geist aufgegeben hat. Hier habe ich mich notgedrungen für die Paypal Ratenzahlung entschieden. Zinsen sind zwar nicht gerade wenig, aber bei 3 Monaten kommt auch nicht viel zusammen. Ging leider nicht anders.
Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er auf Pump kauft oder nicht. Jeder mit gesundem Menschenverstand sollte wissen, dass unbezahlte Rechnungen generell zu negativen Konsequenzen führen können.
Man muss mittlerweile höllisch aufpassen bei jeder PayPal Zahlung weil die gerne mal „versehentlich“ das Standard-Zahlungsmittel ändern (bspw. Bankkonto statt Kreditkarte etc) oder Guthaben verwenden wollen.
Man kommt auch schnell versehentlich oben auf die Auswahl mit Ratenzahlung beim scrollen je nach Gerät.
Hoffe Wero löst die bald ab ..
Noch nie gehört. Liegt eventuell an dir als Benutzer.
Ja, PEBKAC.
Ist bei mir noch nie passiert.
Noch niemals hat sich bei mir „versehentlich“ das Zahlungsmittel geändert. Wenn man in diesem Bereich nichts klickt, bleibt es immer gleich. Generell bei Internet Klickerei, welche mit Zahlungen zu tun haben, sollte man einfach besser hingucken. Aber von alleine ändert sich da nichts.
Nur kaufen, was man sich leisten kann – fertig!
Heißt das man kann auch nach 30 Tage Bezahloption auswählen?
Ja geht bestimmt aber das hinterlässt wieder Schufa Spuren
Das führt nicht zu einer negativen Beeinflussung des Scores!
Eine Bonitätsanfrage wird von der Schufa neutral bewertet.
Und was anderes macht Paypal nicht bei der in 30 Tagen zahlen Option.
Diese Option ist kein Kredit im klassischen Sinn von Paypal.
Hoffentlich behält Amazon die 0% Ratenzahlung bei.
Diese Ratenzahlung gab es bei Bankeinzug schon super lange teilweise mit 0% und schon für Waren unter 100€. Wie Amazon das ausgewählt welche Ware die Ratenzahlung bekommt und welche nicht, erschloss sich mir nicht. Teilweise war irgendwelches Werkzeug für 30-40€ was mit mit 0% direkt über Amazon finanzieren konnte im Checkout, dann andere teurere Waren wieder nicht.
So ist das halt jetzt haben immer weniger Menschen also immer mehr Ratenzahlung
Wie meinen?
Schon interessant wie die US Firmen zusammenarbeiten. Wero wird nicht unterstützt.
Naja, ich denke Wero ist noch zu klein und unbekannt, um von solchen Riesen wie Amazon berücksichtigt zu werden.
Glaube nicht, dass da der „America First“ Gedanke eine Rolle bei spielt.
Und die Schufaauskunft läuft über. Selbst „später zahlen/ Zahlpause“, bei Paypal, Klarna etc. schnell angeklickt, werden gemeldet.
Also die Kommentare hier finde ich teilweise ganz schön daneben, nur kaufen was man sich leisten kann. Wenn ich zB ein iPhone, ein iPad, eine teure Kamera bequem per Ratenzahlung zahlen kann, auch wenn vielleicht ein paar Zinsen anfallen, dann hat das doch nichts mit „nicht leisten können“ zu tun, was ein Unsinn. Habe mehrere Geräte mit der Amazon Ratenzahlung mit 0% Zinsen gekauft, aber auch Sachen per Paypal Ratenzahlung mit dem kleinen Zinssatz. Hätte die Sachen auch auf einmal zahlen können, aber eine bequeme Zahlung über Monate hinweg ist doch eine Supersache, wenn man es möchte, und hat zumindest nicht immer etwas damit zu tun, es sich nicht leisten zu können. Aber solches Schubladen-antworten ist halt heute leider die Normalität geworden. Ratenzahlung = es sich nicht leisten können. Mann, Mann, Mann ………