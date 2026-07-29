ifun.de — Apple News seit 2001. 46 761 Artikel

Bis zu 48 Monate "auf Pump"

Amazon startet Ratenzahlung mit PayPal
Artikel auf Mastodon teilen.
25 Kommentare 25

Nicht nur Apple setzt auf Ratenzahlungen. Vom nächsten Monat an bietet Amazon gemeinsam mit PayPal die Möglichkeit zur Ratenzahlung an. Das Finanzierungsmodell wird am 1. August in Deutschland und Österreich starten und soll sich sowohl beim Einkauf über die Amazon-Webseite als auch in der Amazon-App nutzen lassen.

Die Option setzt ein Benutzerkonto bei PayPal voraus. Als Mindestgrenze für einen Einkauf auf Raten wurde der Betrag von 30 Euro festgelegt. Die Höchstgrenze liegt bei 10.000 Euro.

Effektiver Jahreszins von 11,49 Prozent

Wer mit dem Gedanken an einen Ratenkauf bei Amazon spielt, sollte sich stets den damit verbundenen Jahreszins von 11,49 Prozent vor Augen halten. Will man beispielsweise einen Einkauf für 1.000 Euro über ein Jahr hinweg abstottern, so fallen zwölf Monatsraten zu je 88,33 Euro an. Insgesamt werden 1.059,94 Euro zurückgezahlt.

Amazon Paypal Ratenzahlung

PayPal versteht die Kooperation mit Amazon als Erweiterung seiner „Jetzt kaufen, später zahlen“-Strategie. Normalerweise sind die in diesem Rahmen möglichen Ratenverträge auf Laufzeiten von 3, 6, 12 und 24 Monaten beschränkt. Speziell für die Kooperation mit Amazon bietet PayPal auch Laufzeiten von 36 und 48 Monaten an.

Schrittweise Einführung ab August

Die neue Option wird ab August bereitgestellt und soll über die folgenden Wochen hinweg schrittweise für alle Nutzer verfügbar gemacht werden. Die Option zur Ratenzahlung mit PayPal wird dann direkt in den Checkout auf Amazon.de integriert. Kunden können Preise und Rückzahlungsdetails vorab einsehen und über die PayPal-App auch anstehende Zahlungen verfolgen, bereits gezahlte Beträge einsehen und ihre Ratenzahlungspläne verwalten.

Die monatlichen Raten werden automatisch vom Bankkonto der Kunden oder einer bei PayPal hinterlegten Debitkarte abgebucht. Zuvor werden die Kunden per E-Mail oder SMS über die anstehenden Zahlungen informiert. Laut PayPal ist es zudem jederzeit ohne Gebühren möglich, zusätzliche Rückzahlungen zu leisten oder den Restbetrag vollständig zu begleichen.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
29. Juli 2026 um 12:00 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    25 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Prinzipiell finde ich ein solches Angebot nicht schlecht, aber nur bei 0% Zins. In monatlichen Raten ist eine große Ausgabe manchmal besser vertretbar, aber bei „Aufpreis“ durch Zins wäre ich raus. So dringend brauche ich die meisten Dinge dann doch nicht. Ausnahme KFZ-Leasing/Finanzierung.

    • Warum soll Zahlungsschwachheit mit 0 % noch vorangetrieben werden? Nur damit normal kaufende Leute es wieder mitbezahlen. Nämlich das, was durch die langfristige Finanzierung verloren geht und von anderen wieder aufgefangen werden muss

  • Was für ein Schwachsinn. Wenn ich die 1000 € nicht habe, dann habe ich diese einfach nicht und muss sparen oder es sein lassen.

    Das einzige was man in Raten bezahlen sollte ist ein Haus oder ähnliches

  • Musste mir vor meinem Urlaub ein neues iPhone kaufen, weil mein altes Gerät 1 Tag vor der Abreise den Geist aufgegeben hat. Hier habe ich mich notgedrungen für die Paypal Ratenzahlung entschieden. Zinsen sind zwar nicht gerade wenig, aber bei 3 Monaten kommt auch nicht viel zusammen. Ging leider nicht anders.

    Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er auf Pump kauft oder nicht. Jeder mit gesundem Menschenverstand sollte wissen, dass unbezahlte Rechnungen generell zu negativen Konsequenzen führen können.

  • Man muss mittlerweile höllisch aufpassen bei jeder PayPal Zahlung weil die gerne mal „versehentlich“ das Standard-Zahlungsmittel ändern (bspw. Bankkonto statt Kreditkarte etc) oder Guthaben verwenden wollen.

    Man kommt auch schnell versehentlich oben auf die Auswahl mit Ratenzahlung beim scrollen je nach Gerät.

    Hoffe Wero löst die bald ab ..

  • Heißt das man kann auch nach 30 Tage Bezahloption auswählen?

    • Ja geht bestimmt aber das hinterlässt wieder Schufa Spuren

      • Das führt nicht zu einer negativen Beeinflussung des Scores!
        Eine Bonitätsanfrage wird von der Schufa neutral bewertet.
        Und was anderes macht Paypal nicht bei der in 30 Tagen zahlen Option.
        Diese Option ist kein Kredit im klassischen Sinn von Paypal.

  • Diese Ratenzahlung gab es bei Bankeinzug schon super lange teilweise mit 0% und schon für Waren unter 100€. Wie Amazon das ausgewählt welche Ware die Ratenzahlung bekommt und welche nicht, erschloss sich mir nicht. Teilweise war irgendwelches Werkzeug für 30-40€ was mit mit 0% direkt über Amazon finanzieren konnte im Checkout, dann andere teurere Waren wieder nicht.

  • So ist das halt jetzt haben immer weniger Menschen also immer mehr Ratenzahlung

  • Schon interessant wie die US Firmen zusammenarbeiten. Wero wird nicht unterstützt.

  • Und die Schufaauskunft läuft über. Selbst „später zahlen/ Zahlpause“, bei Paypal, Klarna etc. schnell angeklickt, werden gemeldet.

  • Also die Kommentare hier finde ich teilweise ganz schön daneben, nur kaufen was man sich leisten kann. Wenn ich zB ein iPhone, ein iPad, eine teure Kamera bequem per Ratenzahlung zahlen kann, auch wenn vielleicht ein paar Zinsen anfallen, dann hat das doch nichts mit „nicht leisten können“ zu tun, was ein Unsinn. Habe mehrere Geräte mit der Amazon Ratenzahlung mit 0% Zinsen gekauft, aber auch Sachen per Paypal Ratenzahlung mit dem kleinen Zinssatz. Hätte die Sachen auch auf einmal zahlen können, aber eine bequeme Zahlung über Monate hinweg ist doch eine Supersache, wenn man es möchte, und hat zumindest nicht immer etwas damit zu tun, es sich nicht leisten zu können. Aber solches Schubladen-antworten ist halt heute leider die Normalität geworden. Ratenzahlung = es sich nicht leisten können. Mann, Mann, Mann ………

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46761 Artikel in den vergangenen 9045 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven