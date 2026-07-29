Amazon startet Ratenzahlung mit PayPal

Nicht nur Apple setzt auf Ratenzahlungen. Vom nächsten Monat an bietet Amazon gemeinsam mit PayPal die Möglichkeit zur Ratenzahlung an. Das Finanzierungsmodell wird am 1. August in Deutschland und Österreich starten und soll sich sowohl beim Einkauf über die Amazon-Webseite als auch in der Amazon-App nutzen lassen.

Die Option setzt ein Benutzerkonto bei PayPal voraus. Als Mindestgrenze für einen Einkauf auf Raten wurde der Betrag von 30 Euro festgelegt. Die Höchstgrenze liegt bei 10.000 Euro.

Effektiver Jahreszins von 11,49 Prozent

Wer mit dem Gedanken an einen Ratenkauf bei Amazon spielt, sollte sich stets den damit verbundenen Jahreszins von 11,49 Prozent vor Augen halten. Will man beispielsweise einen Einkauf für 1.000 Euro über ein Jahr hinweg abstottern, so fallen zwölf Monatsraten zu je 88,33 Euro an. Insgesamt werden 1.059,94 Euro zurückgezahlt.

PayPal versteht die Kooperation mit Amazon als Erweiterung seiner „Jetzt kaufen, später zahlen“-Strategie. Normalerweise sind die in diesem Rahmen möglichen Ratenverträge auf Laufzeiten von 3, 6, 12 und 24 Monaten beschränkt. Speziell für die Kooperation mit Amazon bietet PayPal auch Laufzeiten von 36 und 48 Monaten an.

Schrittweise Einführung ab August

Die neue Option wird ab August bereitgestellt und soll über die folgenden Wochen hinweg schrittweise für alle Nutzer verfügbar gemacht werden. Die Option zur Ratenzahlung mit PayPal wird dann direkt in den Checkout auf Amazon.de integriert. Kunden können Preise und Rückzahlungsdetails vorab einsehen und über die PayPal-App auch anstehende Zahlungen verfolgen, bereits gezahlte Beträge einsehen und ihre Ratenzahlungspläne verwalten.

Die monatlichen Raten werden automatisch vom Bankkonto der Kunden oder einer bei PayPal hinterlegten Debitkarte abgebucht. Zuvor werden die Kunden per E-Mail oder SMS über die anstehenden Zahlungen informiert. Laut PayPal ist es zudem jederzeit ohne Gebühren möglich, zusätzliche Rückzahlungen zu leisten oder den Restbetrag vollständig zu begleichen.