Logitech „bestätigt“ neue iPad-Pro-Modelle versehentlich

Aktuell wird erwartet, dass Apple im kommenden Monat sein zweites Hardware-Event in diesem Herbst abhält. Nachdem wir in diesem Monat schon neue Modelle von iPhone und Apple Watch gesehen haben, werden für Oktober unter anderem neue Versionen des MacBook sowie des iPad Pro und des Standard-iPad erwartet.

Beide Geräte sind bislang nicht auf dem Markt. Aktuell verkauft Apple hier als neueste Versionen noch das iPad Pro 12.9-Zoll in der im Mai 2021 erschienenen fünften Generation sowie das iPad Pro 11-Zoll in der ebenfalls im Mai vergangenen Jahres erschienenen dritten Generation.

Logitech hat in den vergangenen Jahren sehr eng mit Apple zusammengearbeitet. Mit entsprechenden Vorabinformationen versorgt, konnte der Hersteller teils direkt im Anschluss an die Ankündigung neuer Geräte das passende Zubehör ankündigen. Bei den iPads werden beispielsweise die Tastaturhüllen von Logitech auch von Apple selbst als offiziell anerkannte Alternativen zu Apples in der Regel deutlich teureren iPad-Tastaturen vertrieben.

