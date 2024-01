heisse-preise.io: Lebensmittelpreise im zeitlichen Verlauf

Um die Weihnachtszeit herum ist uns das Online-Angebot von Mario Zecher erstmals empfohlen worden und soll an dieser Stelle auch als Lesezeichen-Tipp für euren Webbrowser dienen: Merkt euch die Web-Adresse heisse-preise.io.

Das Open-Source-Projekt des Entwicklers katalogisiert die Lebensmittelpreise zahlreicher Handelsketten und berücksichtigt dabei etwa Einzelhändler wie Billa, DM, Hofer, Lidl, Müller, Penny, REWE, Spar und Unimarkt.

Normalisiert, aktuell und vergleichbar

Dabei versucht das Projekt die Preisdaten, die aus den Onlineshops der beobachteten Ketten stammen und einmal am Tag aktualisiert werden, zu normalisieren und wo dies möglich ist, auf einheitliche Packungsgrößen beziehungsweise vergleichbare Mengen, Angaben wie Milliliter, Gramm und Stück zu vereinheitlichen.

Da Lidl und Penny keine Vollsortiment-Preise vorhalten, werden von den beiden Ketten ausschließlich die Aktionsangebote angezeigt, so ist zumindest in Teilen ein Vergleich mit den konkurrierenden Anbietern möglich.

Für Forschung und Medien

Dabei geht es dem Web-Projekt nicht nur um Vergleiche aktueller Angebotsaktionen, dem Selbstverständnis des Entwicklers nach, will die Plattform auch als Recherche- und Analyse-Tool für interessierte Verbraucher, Wissenschaftler und Medienvertreter dienen.

Auf heisse-preise.io beginnt man mit der Produktsuche und wählt in der Trefferliste dann die relevanten Waren und Händler. Hier lässt sich nun der Preisverlauf im Laufe der letzten Jahre überblicken sowie die unterschiedliche Entwicklung bei den verschiedenen Handelsketten. Dabei können die Preise in absoluten Werten oder auch in prozentualen Änderungen dargestellt werden. Zudem lässt sich zwischen Verkaufs- und Mengenpreis hin- und herschalten.

Heisse-preise.io ist weniger für Schnäppchenjäger und mehr für Preis-Nerds gedacht, die sich dafür interessieren, ob sich die gefühlten Preissteigerungen im Handel auch objektiv verifizieren lassen.