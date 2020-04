Spotify wächst konstant: 286 Millionen Nutzer

Spotify zieht Zwischenbilanz: In den ersten drei Monaten des Jahres 2020 konnte der Musikdienst in Sachen Nutzerzahlen einmal mehr deutlich zulegen. Spotify zählt nun 286 Millionen aktive Nutzer pro Monat, 130 Millionen davon sind Premium-Abonnenten.

Das beliebteste unter den Musikstreaming-Angeboten verzeichnet dabei im Jahresvergleich einen Anstieg der Nutzerzahlen in beiden Kategorien um 31 Prozent. Dieser Wert ist angesichts der eigentlich erwarteten Sättigung und zugleich starken Konkurrenz von Angeboten wie Apple Music oder Amazon Music bemerkenswert. Vergleicht man die nun von Spotify bekanntgegebenen Werte für das erste Quartal des Jahres mit den Zahlen für das vierte Quartal 2019, so zeigt sich mit Blick auf die zahlenden Kunden sogar ein leichtes Wachstum von 29 auf 31 Prozent im Jahresvergleich. Der Anstieg der Gesamtnutzerzahl blieb prozentual gesehen konstant.

Für einen Vergleich mit Apple Music fehlen uns aktuelle Werte. Apple lässt sich nicht gerne in die Karten blicken, sondern bevorzugt die kontrollierte Verbreitung von Erfolgsmeldungen. Über den Daumen müsste Apple Music derzeit zwischen 60 und 70 Millionen zahlende Nutzer zählen. Amazon hat zuletzt im Januar Zahlen veröffentlicht, allerdings legt an auch hier Wert darauf, das Ganze in Nebel zu hüllen. Die Rede war von 55 Millionen Nutzern, bei denen wir nicht wissen, wie groß der Prozentsatz der zahlenden Abonnenten darunter ist.