Ring erweitert sein Abo-Modell um neue Funktionen

Die Produkte von Ring kommen in der Regel mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Allerdings sollte man als Nutzer zumindest nicht ausschließen, dass in der Folge auch laufende Kosten entstehen. Die unserer Meinung nach im Zusammenspiel mit Sicherheitskameras oder den Türklingeln des Herstellers interessantesten Funktionen setzen ein Abonnement voraus. Allem voran dürfte hier der für das Vorhalten von längeren Aufzeichnungen benötigte Cloud-Speicherplatz den Ausschlag geben.

Zum 5. November will Ring dieses Angebot nun überarbeiten und kündigt nicht nur eine Umbenennung von „Ring Protect“ zu „Ring Home“ an, sondern verspricht damit verbunden auch einen größeren Leistungsumfang zum gleichen Preis. Damit verbunden wird es mit „Basic“, „Standard“ und „Premium“ bei Ring künftig drei statt bislang zwei verschiedene Abo-Stufen geben. In der mit einem Monatspreis von 19,99 Euro teuersten Variante besteht dann erstmals auch die Möglichkeit, eine Rund-um-die-Uhr-Videospeicherung zu aktivieren.

Längeres Live-Video und Türklingelanrufe

Der mit 3,99 Euro im Monat günstigste Basic-Tarif ermöglicht es fortan, kurze Videovorschauen in den Ereignis-Benachrichtigungen zu sehen. Im Standard-Tarif zu 9,99 Euro ist es jetzt zudem möglich, bis zu 30 Minuten lang Live-Video zu sehen. Neu sind hier auch die sogenannten Türklingelanrufe, bei denen man in der Art eines Anrufs benachrichtigt wird, wenn ein Besucher vor der Tür steht.

Beachtet bei den oben genannten Preisen, dass man die Abos auch in der neuen Variante „Ring Home“ wieder preislich vergünstigt in Form eines Jahresabos abschließen kann. Das Basis-Abo kostet somit entweder 3,99 Euro im Monat oder 39,99 Euro im Jahr, für Standard bezahlt man wahlweise 9,99 Euro im Monat oder 99,99 Euro im Jahr und beim monatlich 19,99 Euro teuren Premium-Abo beträgt die Jahrespauschale 199,99 Euro.

Ring-Produkte bis zu 50% günstiger

Die Türklingeln, Kameras und Sicherheitssysteme von Ring gibt es aktuell übrigens mit bis zu 50 Prozent Preisnachlass. Im Amazon-Shop von Ring bereitet man sich auf diese Weise bereits auf die „Prime Deal Days“ vor.