Das Jahr 2025 spielt für Apples Umwelt-Anstrengungen auch an anderen Stellen eine signifikante Rolle. So hat der iPhone-Konzern zugesagt, ab dann einhundert Prozent recycelte seltene Erden einzusetzen, auf allen Leiterplatinen ebenfalls ausschließlich auf Recyclinggold zurückzugreifen und selbst beim Lötzinn nur noch recyceltes Material einsetzen zu wollen.

Derzeit beträgt der Kunststoffanteil in Apples Verpackungen noch vier Prozent, was dem dominierenden Einsatz von vergleichsweise großen Umverpackungen aus Holzfasern geschuldet ist – und selbst die hier eingesetzten Laminierungen und Klebeetiketten sollen fortan gänzlich kunststofffrei produziert werden.

Apple wie in knapp zwei Jahren keine Verpackungsmaterialien mehr aus Kunststoff einsetzen und stattdessen auf alternative Fasern setzen, mit denen Monitore, MacBooks, AidPods, HomePods iPhones und Co. auf ihrem Weg zum Kunden geschützt werden sollen.

Gilt auch für Polster, Etiketten und Folien Bis 2025: Apple will alle Kunststoffe in allen Produktverpackungen abschaffen

