HBO Max im September: 4 Blocks Zero, Marty Supreme und mehr

HBO Max startet mit einem breiten Septemberprogramm in den Herbst. Der auffälligste deutsche Neuzugang ist „4 Blocks Zero“. Die achtteilige HBO-Original-Serie setzt zeitlich vor der bekannten Berliner Gangsterserie an und begleitet die Hamadys in den 1990er-Jahren.

Die Familie ist aus dem Libanon geflüchtet und lebt ohne gesicherten Aufenthaltsstatus in Berlin. Als Onkel Ibrahim nach acht Jahren Haft zurückkehrt, geraten die Hamadys zunehmend in die kriminelle Unterwelt. Los geht es am 25. September, anschließend erscheint wöchentlich eine neue Folge.

Auch international setzt HBO Max im September auf mehrere neue Serien. „The Killings at Parrish Station“ verbindet einen Jahrzehnte zurückliegenden Mordfall in einer australischen Forschungsstation mit einer neuen Mordserie.

„Apollo Has Fallen“ schickt eine MI6-Agentin und einen ehemaligen Leibwächter auf die Spur einer Verschwörung, bei der ein tödlicher Virus eine zentrale Rolle spielt. Dazu kommen die Dramedy „Youth“ mit Sharon Horgan sowie Produktionen aus Frankreich, der Türkei, Mexiko und Großbritannien.

Bei den Filmen reicht das Angebot von aktuellen Produktionen bis zu bekannten Reihen. „The Strangers – Chapter 3“, „The Toxic Avenger“, „Marty Supreme“, „Wardriver“ und Park Chan-wooks „No Other Choice“ gehören zu den größeren Neustarts. Hinzu kommen alle sieben „Resident Evil“-Filme, die komplette „Zurück in die Zukunft“-Trilogie und alle drei Teile von „Die unendliche Geschichte“.

Nachdem HBO Max bereits im August zahlreiche Serien, Filmreihen und Dokumentationen ergänzt hatte, wächst das Archiv auch im September weiter.

Unter anderem erscheinen alle neun Staffeln von „The Middle“, beide Staffeln von „The Flight Attendant“ und drei Staffeln von „Batman – Die Zeichentrickserie“. Dazu kommen mehrere neue Dokumentationen über Kriminalfälle, die COVID-19-Pandemie und Opus Dei.

HBO Max im September 2026

2. September

Border Drama, das zu den weiteren angekündigten September-Neuzugängen zählt.

Drama, das zu den weiteren angekündigten September-Neuzugängen zählt. Six is Not a Crowd: Zu sechst verliebt Die achtteilige Comedyserie erscheint mit der kompletten ersten Staffel.

3. September

The Middle Alle neun Staffeln begleiten Frankie Heck und ihre Familie durch den alltäglichen Wahnsinn einer amerikanischen Kleinstadt.

Alle neun Staffeln begleiten Frankie Heck und ihre Familie durch den alltäglichen Wahnsinn einer amerikanischen Kleinstadt. Paris Has Fallen Die komplette erste Staffel steht noch vor dem Start der Fortsetzung „Apollo Has Fallen“ bereit.

4. September

Doğu: Der Traum vom Comedian Doğu kämpft zwischen familiären Erwartungen, Jobsuche und seinem Wunsch, als Stand-up-Comedian erfolgreich zu werden.

Doğu kämpft zwischen familiären Erwartungen, Jobsuche und seinem Wunsch, als Stand-up-Comedian erfolgreich zu werden. Hollywood Demons, Staffel 2 Fünf neue Episoden der Crime-Reihe erscheinen gesammelt.

Fünf neue Episoden der Crime-Reihe erscheinen gesammelt. The Strangers – Chapter 3 Der dritte Teil beschäftigt sich weiter mit den maskierten Killern und deren Hintergründen.

5. September

Resident Evil 1 bis 7 HBO Max nimmt die sechs Filme mit Milla Jovovich sowie „Welcome to Raccoon City“ ins Programm.

6. September

Filthy Fortunes – Schatz oder Schrott?, Staffel 2 Die Realityserie kehrt mit 13 neuen Episoden zurück.

Die Realityserie kehrt mit 13 neuen Episoden zurück. Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street Das düstere Drama zählt zu den weiteren Filmzugängen des Monats.

7. September

Collision: Das verhängnisvolle Erbe Eine Journalistin kämpft nach dem Tod ihres Vaters um dessen Unternehmen und gerät in familiäre Machtkämpfe.

Eine Journalistin kämpft nach dem Tod ihres Vaters um dessen Unternehmen und gerät in familiäre Machtkämpfe. Regular Show: Die verlorenen Videos Die erste Staffel mit 39 Episoden erscheint komplett.

8. September

Love, Lizzo Die Dokumentation beschäftigt sich mit der Musikerin Lizzo.

9. September

The Flight Attendant Beide Staffeln der Thrillerserie folgen Cassie, die nach einer gemeinsamen Nacht neben der Leiche eines Geschäftsmanns aufwacht.

Beide Staffeln der Thrillerserie folgen Cassie, die nach einer gemeinsamen Nacht neben der Leiche eines Geschäftsmanns aufwacht. Band of Brothers – Wir waren wie Brüder: Das Vermächtnis Die Dokumentation ergänzt das HBO-Programm rund um die bekannte Miniserie.

Die Dokumentation ergänzt das HBO-Programm rund um die bekannte Miniserie. Falling Down – Ein ganz normaler Tag Das Drama gehört zu den älteren Filmen, die im September neu ins Angebot kommen.

Das Drama gehört zu den älteren Filmen, die im September neu ins Angebot kommen. I Love You and It Hurts: Der Klang der Rebellion Die komplette erste Staffel umfasst 13 Episoden.

10. September

The Killings at Parrish Station 37 Jahre nach einem Massaker muss sich eine ehemalige Ermittlerin erneut mit dem Fall beschäftigen, als identische Morde geschehen.

11. September

The Toxic Avenger Ein Hausmeister verwandelt sich nach einem Unfall mit radioaktivem Müll in einen ungewöhnlichen Rächer.

Ein Hausmeister verwandelt sich nach einem Unfall mit radioaktivem Müll in einen ungewöhnlichen Rächer. A Killer Story: Der Wahrheit auf der Spur Zwei Hobby-Ermittler und eine Journalistin hinterfragen die Verurteilung einer Frau wegen eines Doppelmords.

Zwei Hobby-Ermittler und eine Journalistin hinterfragen die Verurteilung einer Frau wegen eines Doppelmords. Der Pandemie-Prophet Die vierteilige Dokumentation untersucht die Rolle des französischen Professors Didier Raoult während der COVID-19-Pandemie.

12. September

Zurück in die Zukunft I bis III Marty McFly und Doc Brown reisen in der kompletten Trilogie durch Vergangenheit und Zukunft.

Marty McFly und Doc Brown reisen in der kompletten Trilogie durch Vergangenheit und Zukunft. In the Eye of the Storm: Chasers Die sechsteilige Dokumentarserie erscheint vollständig.

Die sechsteilige Dokumentarserie erscheint vollständig. Jurassic Sharks – Die Rückkehr der Urzeithaie Die Dokumentation widmet sich urzeitlichen Haien.

Die Dokumentation widmet sich urzeitlichen Haien. K-Pop Shark Heroes Eine weitere Dokumentation verbindet das Septemberprogramm mit dem Thema Haie.

Eine weitere Dokumentation verbindet das Septemberprogramm mit dem Thema Haie. Sharkzilla – Die Bestie vor New York Auch dieser Dokumentarfilm gehört zum entsprechenden Themenblock.

13. September

Die unendliche Geschichte I bis III Alle drei Fantasyfilme führen nach Phantásien und begleiten Bastian, Atréju und ihre Mitstreiter.

Alle drei Fantasyfilme führen nach Phantásien und begleiten Bastian, Atréju und ihre Mitstreiter. E.T. – Der Außerirdische Der Science-Fiction-Film ergänzt die Auswahl bekannter Klassiker.

14. September

Naked Survival – Ausgezogen in die Wildnis, Staffel 19 Zwölf neue Episoden der Survival-Reihe erscheinen gesammelt.

15. September

Apollo Has Fallen Eine MI6-Agentin und ein ehemaliger Leibwächter versuchen, eine Verschwörung rund um einen tödlichen Virus aufzudecken.

Eine MI6-Agentin und ein ehemaliger Leibwächter versuchen, eine Verschwörung rund um einen tödlichen Virus aufzudecken. The Janes – Recht auf Abtreibung Die Dokumentation beschäftigt sich mit einem geheimen Netzwerk, das Frauen in den USA bei Schwangerschaftsabbrüchen unterstützte.

Die Dokumentation beschäftigt sich mit einem geheimen Netzwerk, das Frauen in den USA bei Schwangerschaftsabbrüchen unterstützte. LGBTQ – Gefährlicher Kampf in Nigeria Die Dokumentation beschäftigt sich mit dem Leben und den Konflikten queerer Menschen in Nigeria.

16. September

Troja Das Historienepos kommt neu ins Filmangebot.

Das Historienepos kommt neu ins Filmangebot. Gladiator Das Historiendrama ergänzt die Septemberauswahl.

Das Historiendrama ergänzt die Septemberauswahl. Nikki Glaser: Good Clean Filth Das Comedy-Special wird neu ins Programm aufgenommen.

17. September

The Howard Stern Show, Staffel 1 39 Episoden der Sendung erscheinen gesammelt.

18. September

Marty Supreme Ein ehrgeiziger Schuhverkäufer setzt alles daran, im Tischtennis an die Weltspitze zu gelangen.

Ein ehrgeiziger Schuhverkäufer setzt alles daran, im Tischtennis an die Weltspitze zu gelangen. Wardriver Ein Hacker gerät nach einem millionenschweren Cyber-Überfall zwischen Kriminelle, Geldwäsche und den Versuch, eine junge Frau zu schützen.

Ein Hacker gerät nach einem millionenschweren Cyber-Überfall zwischen Kriminelle, Geldwäsche und den Versuch, eine junge Frau zu schützen. Saman: Verborgene Wahrheit Die dreiteilige Dokumentarserie rekonstruiert das Verschwinden der 18-jährigen Saman Abbas.

Die dreiteilige Dokumentarserie rekonstruiert das Verschwinden der 18-jährigen Saman Abbas. Dino Ranch: Die Inselentdecker Die erste Staffel umfasst 52 Episoden.

19. September

Batman animiert Drei Staffeln von „Batman – Die Zeichentrickserie“ sowie zwei Animationsfilme erweitern das Batman-Angebot.

20. September

Einfach mal was Schönes Eine 39-jährige Radiomoderatorin entscheidet sich, ihren Kinderwunsch ohne Partner zu verwirklichen.

Eine 39-jährige Radiomoderatorin entscheidet sich, ihren Kinderwunsch ohne Partner zu verwirklichen. Interview mit einem Vampir Der Film wird neu ins Septemberprogramm aufgenommen.

21. September

Youth Sharon Horgan erzählt von Frauen ab 50 zwischen neuen Beziehungen, Familie, alternden Eltern und erwachsenen Kindern.

22. September

Demolition Man – Ein eiskalter Bulle Der Actionfilm mit Zukunftsszenario ergänzt das Archiv.

Der Actionfilm mit Zukunftsszenario ergänzt das Archiv. Our Towns – Eine Reise ins Herz Amerikas Die Dokumentation führt durch kleinere Städte und Gemeinden in den USA.

Die Dokumentation führt durch kleinere Städte und Gemeinden in den USA. Moonshiners – Die Schwarzbrenner von Virginia, Staffel 15 Die Realityserie kehrt mit 16 Episoden zurück.

23. September

O.J. Simpson: Off the Record Unveröffentlichtes Material zeigt die Entstehung einer geplanten Hidden-Camera-Show mit O.J. Simpson und deren Eskalation.

Unveröffentlichtes Material zeigt die Entstehung einer geplanten Hidden-Camera-Show mit O.J. Simpson und deren Eskalation. Shelley Beattie: Der Kampf einer Gladiatorin Der Dokumentarfilm porträtiert die gehörlose Sportlerin Shelley Beattie und zieht Parallelen zu Marlee Matlin.

24. September

Dreaming Whilst Black Ein angehender Filmemacher versucht, seinen Bürojob hinter sich zu lassen und in der Filmbranche Fuß zu fassen.

Ein angehender Filmemacher versucht, seinen Bürojob hinter sich zu lassen und in der Filmbranche Fuß zu fassen. Die heroische Minute: Mein Ausstieg aus dem Opus Dei Die vierteilige Dokumentation beschäftigt sich mit Erfahrungen innerhalb und nach dem Opus Dei.

25. September

4 Blocks Zero Die Vorgeschichte der Hamadys erzählt, wie die aus dem Libanon geflüchtete Familie im Berlin der 1990er-Jahre in die kriminelle Unterwelt gerät.

Die Vorgeschichte der Hamadys erzählt, wie die aus dem Libanon geflüchtete Familie im Berlin der 1990er-Jahre in die kriminelle Unterwelt gerät. Paolo Ein Mann gerät nach der Begegnung mit einem ehemaligen Mitschüler immer tiefer in dessen politischen Wahlkampf und entwickelt eine Obsession.

Ein Mann gerät nach der Begegnung mit einem ehemaligen Mitschüler immer tiefer in dessen politischen Wahlkampf und entwickelt eine Obsession. No Other Choice Nach dem Verlust seines Arbeitsplatzes versucht ein Familienvater, seine Konkurrenten mit zunehmend drastischen Mitteln auszuschalten.

Nach dem Verlust seines Arbeitsplatzes versucht ein Familienvater, seine Konkurrenten mit zunehmend drastischen Mitteln auszuschalten. Der gute Geist: Hinter den Toren des Opus Dei 14 Männer berichten in der dreiteiligen Dokumentarserie von Missbrauchserfahrungen innerhalb der religiösen Organisation.

14 Männer berichten in der dreiteiligen Dokumentarserie von Missbrauchserfahrungen innerhalb der religiösen Organisation. Cornwall Air 999 Die erste Staffel umfasst neun Episoden.

Die erste Staffel umfasst neun Episoden. Tödliche Verlockung, Staffel 2 Acht neue Episoden der Crime-Produktion erscheinen gesammelt.

26. September

Oblivion Der Science-Fiction-Film kommt neu zu HBO Max.

Der Science-Fiction-Film kommt neu zu HBO Max. Ready Player One Das Science-Fiction-Abenteuer erweitert die Filmauswahl.

27. September

Good Bye, Lenin! Die deutsche Tragikomödie wird neu ins Programm aufgenommen.

29. September

Street Fighter – Die entscheidende Schlacht Die Videospielverfilmung ergänzt das Filmarchiv.

Die Videospielverfilmung ergänzt das Filmarchiv. Das Jahrhundertverbrechen Der Zweiteiler zählt zu den Dokumentations-Neuzugängen des Monats.

Der Zweiteiler zählt zu den Dokumentations-Neuzugängen des Monats. We Met In Virtual Reality Die Dokumentation beschäftigt sich mit Begegnungen und Beziehungen in virtuellen Welten.

30. September