HBO Max im August: Lanterns, Tip Toe, Rocky und viele neue Dokus

Zum Monatswechsel stellt HBO Max sein Augustprogramm vor und setzt nach den Juli-Neuheiten rund um „Stuart Fails to Save the Universe“ und „Braunschlag 1986“ erneut auf neue Serien, Filmreihen und Dokumentationen. Im Mittelpunkt steht „Lanterns“. Die DC-Serie startet am 17. August und verbindet die Comicverfilmung mit einem Kriminalfall auf der Erde.

Zwei Nachbarn und ein Mordfall

„Lanterns“ begleitet den erfahrenen Hal Jordan und den neu angeworbenen John Stewart. Die beiden intergalaktischen Ermittler untersuchen einen Mord im amerikanischen Heartland. Die erste Staffel umfasst acht Folgen, die im Wochenrhythmus erscheinen. Zu den Darstellern gehören Kyle Chandler, Aaron Pierre, Kelly Macdonald und Nathan Fillion.

Bereits am 13. August startet „Tip Toe“ mit drei Folgen. Alan Cumming und David Morrissey spielen zwei langjährige Nachbarn in Manchester, deren Verhältnis zunehmend von politischen Spannungen und persönlichen Konflikten geprägt wird. Aus alltäglichen Auseinandersetzungen entwickelt sich ein Thriller über Radikalisierung und die Eskalation einer Nachbarschaft. Die restlichen Episoden folgen wöchentlich.

Filmreihen, Horror und Dokumentationen

Zudem ergänzt HBO Max sein Archiv um alle fünf Staffeln von „Person of Interest“, die ab 6. August bereitstehen. Am 10. August folgen die sechs „Rocky“-Filme und alle drei Teile der „Creed“-Reihe. Außerdem kommen die „Rush Hour“-Trilogie, „Parasite“, „May December“ und „The Housemaid“ ins Programm.

Die Dokumentationen decken mehrere Themen ab. „Hard Knocks“ begleitet die Seattle Seahawks im Trainingslager. „Monsters of God“ beschäftigt sich mit dem Handel exotischer Tiere, während „A Monster Uncovered“ einen internationalen Kriminalfall untersucht. Zum Monatsende folgt „Gang War: Oslo“ über norwegische Bandenkriege der 1980er-Jahre. Hinzu kommen ältere Filme, Serien und Reality-Formate mit vorläufigen Startterminen.

HBO Max im August 2026

1. August

Robot Chicken: Staffel 11 – Neue Folgen der animierten Stop-Motion-Comedy.

– Neue Folgen der animierten Stop-Motion-Comedy. Robot Chicken: Self-Discovery Special – Ein weiteres Spezial der satirischen Animationsserie.

2. August

Das perfekte Geheimnis – Bei einem gemeinsamen Abendessen legen sieben Freunde sämtliche Nachrichten und Anrufe auf ihren Smartphones offen.

4. August

Our Towns: Eine Reise ins Herz Amerikas – Eine dokumentarische Reise durch kleinere Städte und Gemeinden in den USA. Nicht in der Schweiz verfügbar.

– Eine dokumentarische Reise durch kleinere Städte und Gemeinden in den USA. Nicht in der Schweiz verfügbar. Police Interceptors: Auf Verfolgungsjagd, Staffel 24 – Polizeieinheiten begleiten Einsätze und Verfolgungsfahrten. Nicht in der Schweiz verfügbar.

5. August

Hard Knocks: Training Camp with the Seattle Seahawks – Die Dokuserie begleitet Spieler und Trainer des amtierenden Super-Bowl-Champions im Trainingslager. Eine Episode pro Woche.

– Die Dokuserie begleitet Spieler und Trainer des amtierenden Super-Bowl-Champions im Trainingslager. Eine Episode pro Woche. My Magic Closet: Staffel 1 – Start der ersten Staffel.

– Start der ersten Staffel. Menudo: Forever Young: Staffel 1 – Dokuserie über die Geschichte der puerto-ricanischen Boyband Menudo.

6. August

Person of Interest: Staffeln 1 bis 5 – Ein ehemaliger CIA-Agent und ein Milliardär versuchen mithilfe einer Überwachungs-KI, schwere Verbrechen zu verhindern.

7. August

Welcome Home Baby – Eine Berliner Notärztin erbt ein Haus in einem österreichischen Dorf und stößt dort auf verdrängte Familiengeheimnisse.

– Eine Berliner Notärztin erbt ein Haus in einem österreichischen Dorf und stößt dort auf verdrängte Familiengeheimnisse. Monsters of God – Die fünfteilige Dokuserie untersucht den Handel mit exotischen Tieren und den Konflikt zweier Reptilienhändler. Eine Episode pro Woche.

– Die fünfteilige Dokuserie untersucht den Handel mit exotischen Tieren und den Konflikt zweier Reptilienhändler. Eine Episode pro Woche. A Monster Uncovered – Journalisten untersuchen die mutmaßlichen Verbrechen eines international bekannten Waffenhändlers.

– Journalisten untersuchen die mutmaßlichen Verbrechen eines international bekannten Waffenhändlers. Ghost Adventures: Staffel 30 – Neue Untersuchungen vermeintlich paranormaler Schauplätze. Nicht in der Schweiz verfügbar.

– Neue Untersuchungen vermeintlich paranormaler Schauplätze. Nicht in der Schweiz verfügbar. The Invisible Guest – Ein Geschäftsmann wird in einem verschlossenen Hotelzimmer neben der Leiche seiner Geliebten gefunden.

8. August

Eyes Wide Shut – Stanley Kubricks Psychodrama begleitet einen Arzt auf einer nächtlichen Reise durch New York.

– Stanley Kubricks Psychodrama begleitet einen Arzt auf einer nächtlichen Reise durch New York. Godzilla – Roland Emmerichs Monsterfilm aus dem Jahr 1998.

9. August

Swiss Army Man – Ein gestrandeter Mann findet in einer ungewöhnlichen Leiche einen möglichen Weg zurück in die Zivilisation. Nicht in der Schweiz verfügbar.

10. August

Rocky und Creed – Alle sechs Rocky-Filme und die drei Creed-Filme stehen gemeinsam zum Abruf bereit.

11. August

The Janes – Dokumentation über ein geheimes Netzwerk, das Frauen in den USA bei Schwangerschaftsabbrüchen unterstützte.

– Dokumentation über ein geheimes Netzwerk, das Frauen in den USA bei Schwangerschaftsabbrüchen unterstützte. Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off – Dokumentarisches Porträt des Skateboarders Tony Hawk.

12. August

Sierra Madre: No Trespassing, Staffel 1 – Start der mexikanischen Dramaserie über eine wohlhabende Familie in Monterrey.

13. August

Tip Toe – Zwei langjährige Nachbarn in Manchester werden durch gesellschaftliche Spannungen zu erbitterten Gegnern. Drei Episoden zum Start, danach eine Folge pro Woche.

14. August

Dust Bunny – Ein Mädchen bittet seinen rätselhaften Nachbarn um Hilfe gegen ein vermeintliches Monster unter seinem Bett.

– Ein Mädchen bittet seinen rätselhaften Nachbarn um Hilfe gegen ein vermeintliches Monster unter seinem Bett. Sisu – Ein ehemaliger Soldat nimmt es im finnischen Lappland mit einer Einheit deutscher Soldaten auf. Nicht in der Schweiz verfügbar.

– Ein ehemaliger Soldat nimmt es im finnischen Lappland mit einer Einheit deutscher Soldaten auf. Nicht in der Schweiz verfügbar. Sisu: Road to Revenge – Fortsetzung des finnischen Actionfilms.

– Fortsetzung des finnischen Actionfilms. The Sex Slave: Als Sexsklavin verkauft – Dokumentarische Aufarbeitung eines Falls von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung.

15. August

Ein Fisch namens Wanda – Eine Gruppe von Kriminellen streitet nach einem Diamantenraub um die Beute.

– Eine Gruppe von Kriminellen streitet nach einem Diamantenraub um die Beute. People Magazine Investigates: The Secrets of the 12 Tribes Cult – Dokumentation über Vorwürfe gegen die religiöse Gemeinschaft Twelve Tribes.

– Dokumentation über Vorwürfe gegen die religiöse Gemeinschaft Twelve Tribes. Whitmer Thomas: Terminal Crew of Dudes – Der Comedian blickt mit Geschichten, Musik und Heimvideos auf seine Jugend in Alabama zurück.

16. August

Rush Hour 1 bis 3 – Jackie Chan und Chris Tucker ermitteln als ungleiches Polizistenduo in Los Angeles, Hongkong und Paris.

17. August

Lanterns – Hal Jordan und der neue Rekrut John Stewart untersuchen einen Mordfall im amerikanischen Heartland. Eine Episode pro Woche.

– Hal Jordan und der neue Rekrut John Stewart untersuchen einen Mordfall im amerikanischen Heartland. Eine Episode pro Woche. Lanterns: The Official Podcast, Staffel 1 – Der offizielle Begleitpodcast zur neuen DC-Serie.

18. August

Life of Baylen: Ich ticke anders!, Staffel 2 – Fortsetzung der Realityserie über Baylen Dupree und ihren Alltag mit dem Tourette-Syndrom. Nicht in der Schweiz verfügbar.

– Fortsetzung der Realityserie über Baylen Dupree und ihren Alltag mit dem Tourette-Syndrom. Nicht in der Schweiz verfügbar. On the Trail: Inside the 2020 Primaries – Dokumentation über Journalistinnen und ihre Arbeit während der US-Vorwahlen 2020.

– Dokumentation über Journalistinnen und ihre Arbeit während der US-Vorwahlen 2020. The Crime of the Century: Staffel 2 – Fortsetzung der Dokumentarreihe über ein weitreichendes gesellschaftliches und gesundheitspolitisches Thema.

19. August

The Mind Behind Power: Staffel 1 – Start der ersten Staffel.

20. August

Keinohrhasen – Ein Boulevardreporter muss Sozialstunden in einem Kindergarten ableisten und trifft dort eine frühere Mitschülerin wieder.

– Ein Boulevardreporter muss Sozialstunden in einem Kindergarten ableisten und trifft dort eine frühere Mitschülerin wieder. Zweiohrküken – Die Beziehung von Ludo und Anna wird durch Alltag, Eifersucht und alte Bekanntschaften auf die Probe gestellt.

21. August

Goodrich – Ein Kunsthändler muss sich plötzlich allein um seine Kinder kümmern und nähert sich seiner erwachsenen Tochter wieder an. Nicht in der Schweiz verfügbar.

22. August

Point Break – Ein FBI-Agent schleust sich in eine Gruppe surfender Bankräuber ein.

– Ein FBI-Agent schleust sich in eine Gruppe surfender Bankräuber ein. Pokémon Meisterdetektiv Pikachu – Ein junger Mann und ein sprechendes Pikachu untersuchen das Verschwinden seines Vaters.

23. August

May December – Eine Schauspielerin recherchiert für eine Filmrolle bei einem Paar, dessen Beziehung einst einen Skandal auslöste. Nicht in der Schweiz verfügbar.

25. August

Persona: The Dark Truth Behind Personality Tests – Dokumentation über den Einfluss und die Risiken automatisierter Persönlichkeitstests.

– Dokumentation über den Einfluss und die Risiken automatisierter Persönlichkeitstests. Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs, Staffel 2 – Neue internationale Einsätze für die bekannten Fahrzeughändler und Restauratoren.

– Neue internationale Einsätze für die bekannten Fahrzeughändler und Restauratoren. George Carlin’s American Dream – Zweiteilige Dokumentation über Leben, Werk und Einfluss des US-Komikers George Carlin.

26. August

No Mundo da Luna: Staffel 1 – Start der brasilianischen Serienadaption nach der gleichnamigen Buchvorlage.

27. August

La Haine – Das französische Drama begleitet drei Jugendliche nach gewaltsamen Unruhen in einer Pariser Vorstadt.

– Das französische Drama begleitet drei Jugendliche nach gewaltsamen Unruhen in einer Pariser Vorstadt. The Sex Lives of College Girls: Staffeln 1 und 2 – Vier Studentinnen erleben gemeinsam ihren neuen Alltag am Essex College.

28. August

The Producer: Staffel 1 – Start der ersten Staffel.

– Start der ersten Staffel. Gang War: Oslo – Die sechsteilige Dokuserie zeichnet die tödlichen Bandenkriege im Norwegen der 1980er-Jahre nach.

– Die sechsteilige Dokuserie zeichnet die tödlichen Bandenkriege im Norwegen der 1980er-Jahre nach. The Housemaid – Eine junge Frau tritt eine Stelle im Haus einer wohlhabenden Familie an und gerät in ein undurchsichtiges Geflecht aus Geheimnissen. Nicht in der Schweiz verfügbar.

29. August

Rheingold – Fatih Akins Drama erzählt die Lebensgeschichte des Rappers und Musikproduzenten Xatar.

– Fatih Akins Drama erzählt die Lebensgeschichte des Rappers und Musikproduzenten Xatar. The Social Network – Das Drama zeichnet die Entstehung von Facebook und den Streit zwischen dessen Gründern nach.

30. August

Parasite – Eine mittellose Familie verschafft sich nach und nach Stellen im Haushalt einer wohlhabenden Familie.

31. August