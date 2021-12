Hacker-Kongress rC3: App zur „Remote Chaos Experience 2021“ verfügbar

Auch in diesem Jahr kann der Chaos Computer Club seine traditionelle Weihnachts-Konferenz nicht in Präsenz abhalten. Statt der 37. Ausgabe des dreitägigen „Chaos Communication Congress“, der seit den späten 80er-Jahren immer im Anschluss an die Weihnachtsfeiertage stattfindet, muss pandemiebedingt erneut auf ein Online-Format ausgewichen werden.

So findet auch in diesem Jahr wieder die sogenannte „Remote Chaos Experience“ (rC3) statt, bei der die angemeldeten Vorträge nicht aus einem zentralen Veranstaltungsort heraus gehalten, sondern aus mehreren Hackerspaces und Videoschalten zusammengestellt werden. Den zahlreichen Videovorträgen lässt sich dabei wie in jedem Jahr kostenlos beiwohnen.

Live-Streams aus verschiedenen Hackerspaces

Am besten und übersichtlichsten funktioniert dies mit Hilfe der kostenfreien rC3-Applikation von Thomas Kollbach, die für iPad, iPhone, Apple TV und Apple Watch zur Verfügung steht und vor wenigen Stunden mit der Programmübersicht der Remote Chaos Experience 2021 versorgt wurde, die in diesem Jahr vom 27. bis zum 30. Dezember laufen wird.

Hier könnt ihr die gesamte Programmübersicht einsehen, einzelne Vorträge favorisieren, nach Vortragenden suchen und auf die Video-Streams und -Aufzeichnungen zugreifen, die im Laufe des Kongresses angeboten werden – Videoinhalte, die im Anschluss an die Vorträge alle auch auf media.ccc.de abgerufen werden können. Wer gerade am Rechner sitzt kann das diesjährige Programm auch auf calendify.com in Augenschein nehmen.

Von Digitalisierung bis Assange

Spannend könnten hier etwa Vorträge wie „Digitalisierung. In einer Pandemie. Im Gesundheitsamt!“ werden, der Erfahrungsberichte aus 15 Monaten Digitalisierungs-Bemühungen im öffentlichen Gesundheitsdienst zusammenfasst.

Oder der Vortrag „Julian Assange und WikiLeaks: Anatomie einer Verfolgung“ mit Nils Melzer, dem Sonderberichterstatter für Folter der Vereinten Nationen.