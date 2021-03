Steuererklärung 2020: „WISO Steuer Mac“ zum reduzierten Preis

Nachdem wir eben erst auf die im Leistungsumfang erweiterte WISO iPhone-App hingewiesen haben, ist am heutigen Sonntag wieder der Aktivierungscode für WISO Steuer-Mac 2021 günstiger zu haben. Der Aktivierungscode für die Mac-Version der Software ist vorübergehend wieder zum Preis von 19,99 Euro zu haben und wird per E-Mail zugestellt. Ihr könnt euch also ohne Wartezeit an die Steuererklärung für das Jahr 2020 machen.

Ausgabe 2021 macht die Steuererklärung 2020

WISO Steuer Mac 2021 unterstützt beim Erstellen der Steuererklärung für das vergangene Jahr. Der Hersteller wirbt damit, dass eine „Steuer-Automatik“ dabei den Großteil der Erklärung automatisch ausfüllt und man für das laufenden Jahr einen zusätzlichen „Corona-CheckUp“ mit Steuertipps rund um Themen wie Home-Office und Kurzarbeit integriert habe. Vom Funktionsumfang her ist das Programm dabei für Arbeitnehmer, Selbständige und Rentner gleichermaßen geeignet.

Was wir selbst bislang nicht ausprobiert haben, ist die plattformübergreifende Verwendung im Zusammenspiel mit einem Benutzerkonto bei Buhl Data. Anstatt die eingegebenen Daten lokal zu speichern, könnt ihr diese auch über über die Server des Anbieters mit Mobilgeräten oder der Web-Version von WISO Steuer synchronisieren und darauf bearbeiten.

Grundsätzlich hat WISO Steuer nicht mehr und nicht weniger „Steuertricks“ auf Lager, als andere vergleichbare Anwendungen. Das Programm soll in erster Linie beim korrekten Ausfüllen der Formulare unterstützen und besonders dafür sorgen, dass man nichts vergisst, um am Ende die maximale Erstattung zu erhalten.