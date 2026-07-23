Ring hat sein Angebot an Überwachungskameras um zwei Modelle erweitert. Mit den neuen Versionen der Outdoor Camera 2K und der Peephole Camera 2K will die Amazon-Tochter sowohl Hausbesitzer als auch Bewohner von Wohnungen ansprechen. Beide Geräte zeichnen Videos in 2K-Auflösung auf und sollen laut Hersteller dank einer verbesserten Zoomfunktion mehr Details sichtbar machen.

Die neue Outdoor Camera ist für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen und bietet verschiedene Möglichkeiten zur Stromversorgung. Nutzer können zwischen Kabel- und Akkubetrieb wählen sowie optional ein Solarpanel anschließen. Dadurch soll sich die Kamera flexibel an verschiedenen Orten montieren lassen. Die Kamera soll auch bei schwachem Umgebungslicht Farbbilder liefern und erst bei nahezu vollständiger Dunkelheit in den Schwarzweißmodus wechseln.

Die Kamera kann Bewegungen in ihrem Umfeld erkennen und Benachrichtigungen an ein Smartphone senden. Nutzer können anschließend über die App auf das Livebild zugreifen und über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher mit Personen vor der Kamera sprechen. Außerdem lässt sich bei Bedarf eine eingebaute Sirene aktivieren.

Türspion wird zur Überwachungskamera

Mit der Peephole Camera 2K hat Ring außerdem eine neue Kamera für Haus- und Wohnungstüren im Programm. Sie wird anstelle eines vorhandenen Türspions installiert und soll sich ohne Bohren oder zusätzliche Verkabelung montieren lassen. Damit ist das Modell auch für Mieter interessant, bei denen bauliche Veränderungen in der Regel nicht möglich sind.

Die Kamera verfügt ebenfalls über 2K-Auflösung, Bewegungserkennung sowie eine Gegensprechfunktion. Die Stromversorgung erfolgt über einen herausnehmbaren Akku, der zum Laden entnommen und anschließend wieder eingesetzt werden kann.

Die Kameras können bei Amazon vorbestellt werden. Die Auslieferung soll im kommenden Monat beginnen. Der Hersteller ruft für beide Modelle einen Preis von jeweils 99,99 Euro auf. Angaben zum regulären Verkaufsstart hat Ring bislang nicht gemacht.

Zu beachten ist, dass Videoaufzeichnungen und weitere Zusatzfunktionen bei Ring nur mit einem Abonnement verfügbar sind. Eine Leistungsaufstellung der verschiedenen Varianten findet ihr hier.