Start für November geplant
GTA VI: Vorbestellungen starten diese Woche
Es gibt Neuigkeiten zu Grand Theft Auto VI, und diesmal sogar etwas einigermaßen Handfestes: Das Spiel soll sich noch in dieser Woche vorbestellen lassen. Bis zur Veröffentlichung ist allerdings weiterhin Geduld gefragt. Zuletzt hatten die Entwickler Rockstar Games den 19. November als Startdatum genannt.
Immerhin scheint es so, als wolle man diesen Termin tatsächlich halten. Wie Rockstar Games angekündigt hat, sind Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI ab 25. Juni möglich. Das Spiel soll über die digitalen Stores der Konsolen PlayStation und Xbox sowie bei anderen ausgewählten Händlern erhältlich sein. Besitzer einer PlayStation oder Xbox können den Titel bereits ihrer Wunschliste hinzufügen und erhalten dann eine Benachrichtigung, sobald die Vorbestellungen starten.
Was bislang jedoch vollständig fehlt, ist der Preis. Dazu macht Rockstar Game bislang keinerlei Angaben. Ebenso bleibt zumindest bis Mittwoch offen, ob es verschiedene Editionen des Titels oder die Möglichkeit zum Kauf einer physischen Version geben wird.
Wallpapers auch für Tablets und Smartphones
Zeitgleich mit dem Start der Vorbestellungen hat Rockstar Games auch das offizielle Cover-Artwork des Spiels vorgestellt. Fans von Grand Theft Auto VI können die Grafik nicht nur im oben eingebetteten Video sehen, sondern auch als Wallpaper laden. Die Entwickler bieten das Hintergrundbild in sechs verschiedenen Größen an. Neben einer klassischen Variante im Querformat finden sich hier auch speziell für Smartphones oder Tablets erstellte Dateien.
Die Fortsetzung von GTA V ist mittlerweile seit rund zehn Jahren in Arbeit und der Starttermin für das Spiel wurde mehrfach verschoben. Eigentlich war die Veröffentlichung bereits für den Herbst 2025 geplant. Später wurde der Termin auf Mai 2026 verschoben, ehe die Entwickler zuletzt den 19. November als Veröffentlichungsdatum nannten..
Grand Theft Auto VI spielt wieder im fiktiven Staat Leonida, der an den US-Bundesstaat Florida mit seiner Metropole Miami angelehnt ist. Im Zentrum des Spiels stehen mit Jason Duval und Lucia Caminos zwei Kleinkriminelle, die sich inmitten einer großangelegten Verschwörung wiederfinden.
was genau ist der mehrwert einer vorbestellung?
Bei physisch, dass du eine Kopie bekommst, bevor es ausverkauft wird.
Bei Digital, dass der Download dann von alleine startet und alles sofort ready ist
Für dich: Das du es am Erscheinungstag hast (bei physischem Datenträger, digital verstehe ich Vorbestellungen auch nicht), eventuell irgendwelche Extras
Für den Hersteller: er bekommt einen Anhalt zur Nachfrage und kann gezielter produzieren
Normalerweise bekommt man Vorbestellungscosmetics so wie ich es in den letzten 10 Jahren kenne.
Du bekommst es pünktlich am 19.November.
Rockstar hat bedeutend früher das geld.
Achso du meinst bestimmt aus kundensicht, man kann teilweise ein paar tage früher anfangen das spiel runterzuladen damit man es dann pünklich spielen kann, es hat ja nicht jeder eine gbit internetanbindung.
Habe ich auch nie verstanden.
Frag ich mich im Zeitalter von digitalen Lieferungen auch.
Früher hast halt „garantiert“ am Releasetag das Spiel bekommen.
Jetzt ist es halt nur Hype aufbauend.
Künstlicher Hype nehme ich an…
Du kannst das Spiel schon im Vorhinein downloaden. Am Releasetag wird das Spiel dann auf der Konsole freigeschalten und du musst nicht mit den überlassteten Servern kämpfen.
+1
Verstehe es so weit vor dem Release auch nicht.
Vorfreude, einfach aus dem Kopf, das Gefühl schnell dabei zu sein. Wird eh gekauft. Daher ist mir das Wurscht.
Liefern halt wertvolle KPIs.
Rockstar hat Dein Geld und kann damit arbeiten ;-)
Finally. Werde vorher auch noch eine PS5 Pro holen.
Hast du noch keine PS5?
Nee, nur eine XBox Series X.
Wartest du auf ein Bundle oder kaufst du separat?
Wahrscheinlich separat, außer am 25. werde ich durch ein Konsolenbundle überrascht. Was ich nicht glaube.
Schon jetzt ist das Laufwerk für die Pro wenig bis gar nicht verfügbar. Denke das wird noch schlimmer.
Also ich bin bin mehr so der Gamer wie früher, zocke vielleicht 2-3 Games pro Jahr. Wenn mich ein Spiel sehr interessiert gehe ich zum Launchtag zu Media Markt und hole es einfach ab, das hat bisher immer funktioniert. Ich nehme einfach mal an, es wird hier genauso möglich sein. Habe den Sinn von Pre-Orders eigentlich noch nie verstanden.
Dann wünsche ich dir viel Glück, dass du ein Exemplar findest.
Auch da würde ich ihm/ihr empfehlen eine Vorbestellung zu machen beim Media Markt was am Ende auf das selbe Prinzip rausläuft. Ob ich nun „moderner Gamer“ bin und online kaufe oder bestelle, oder „oldscool Gamer“ der sich die DVD/Blu-Ray im Einzelhandel kauft. Auf jeden Fall solltest du vorbestellen! Ansonsten könnte es sein das dein Elektrofachhandel dich enttäuschen muss und du wieder nach Hause fährst und dir das Spiel dann trotzdem online kaufst und du dann mit Millionen wenn nicht sogar Milliarden Leuten gleichzeitig die Server strapazierst und dein Download dann gefühlte 8 Tage dauern wird… egal ob 100mbit oder 1gigabit Leitung. Am Ende hängen alle in der selben Warteschlange… also lieber online vorbestellen und ein paar Tage früher herunterladen oder sicher sein, dass man eine physische Version ergattert und dann glücklich sein ;)
PreLoad zB. bei Playstation, also fertig geladen zum Release. Spart ein paar Stunden :>
Würde ich mich bei so einem Hype Game nicht darauf verlassen. Angebot und Nachfrage.
Frage mich, wie viel schlechter das Spiel wohl auf meiner XBOX Series S aussieht…eigentlich wollte ich keine neue kaufen
Na hoffentlich wird beim Preis nicht die Entwicklungszeit zu Grunde gelegt…