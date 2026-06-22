GTA VI: Vorbestellungen starten diese Woche

Es gibt Neuigkeiten zu Grand Theft Auto VI, und diesmal sogar etwas einigermaßen Handfestes: Das Spiel soll sich noch in dieser Woche vorbestellen lassen. Bis zur Veröffentlichung ist allerdings weiterhin Geduld gefragt. Zuletzt hatten die Entwickler Rockstar Games den 19. November als Startdatum genannt.

Immerhin scheint es so, als wolle man diesen Termin tatsächlich halten. Wie Rockstar Games angekündigt hat, sind Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI ab 25. Juni möglich. Das Spiel soll über die digitalen Stores der Konsolen PlayStation und Xbox sowie bei anderen ausgewählten Händlern erhältlich sein. Besitzer einer PlayStation oder Xbox können den Titel bereits ihrer Wunschliste hinzufügen und erhalten dann eine Benachrichtigung, sobald die Vorbestellungen starten.

Was bislang jedoch vollständig fehlt, ist der Preis. Dazu macht Rockstar Game bislang keinerlei Angaben. Ebenso bleibt zumindest bis Mittwoch offen, ob es verschiedene Editionen des Titels oder die Möglichkeit zum Kauf einer physischen Version geben wird.

Wallpapers auch für Tablets und Smartphones

Zeitgleich mit dem Start der Vorbestellungen hat Rockstar Games auch das offizielle Cover-Artwork des Spiels vorgestellt. Fans von Grand Theft Auto VI können die Grafik nicht nur im oben eingebetteten Video sehen, sondern auch als Wallpaper laden. Die Entwickler bieten das Hintergrundbild in sechs verschiedenen Größen an. Neben einer klassischen Variante im Querformat finden sich hier auch speziell für Smartphones oder Tablets erstellte Dateien.

Die Fortsetzung von GTA V ist mittlerweile seit rund zehn Jahren in Arbeit und der Starttermin für das Spiel wurde mehrfach verschoben. Eigentlich war die Veröffentlichung bereits für den Herbst 2025 geplant. Später wurde der Termin auf Mai 2026 verschoben, ehe die Entwickler zuletzt den 19. November als Veröffentlichungsdatum nannten..

Grand Theft Auto VI spielt wieder im fiktiven Staat Leonida, der an den US-Bundesstaat Florida mit seiner Metropole Miami angelehnt ist. Im Zentrum des Spiels stehen mit Jason Duval und Lucia Caminos zwei Kleinkriminelle, die sich inmitten einer großangelegten Verschwörung wiederfinden.