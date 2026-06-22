ifun.de — Apple News seit 2001. 46 506 Artikel

Start für November geplant

GTA VI: Vorbestellungen starten diese Woche
Artikel auf Mastodon teilen.
26 Kommentare 26

Es gibt Neuigkeiten zu Grand Theft Auto VI, und diesmal sogar etwas einigermaßen Handfestes: Das Spiel soll sich noch in dieser Woche vorbestellen lassen. Bis zur Veröffentlichung ist allerdings weiterhin Geduld gefragt. Zuletzt hatten die Entwickler Rockstar Games den 19. November als Startdatum genannt.

Immerhin scheint es so, als wolle man diesen Termin tatsächlich halten. Wie Rockstar Games angekündigt hat, sind Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI ab 25. Juni möglich. Das Spiel soll über die digitalen Stores der Konsolen PlayStation und Xbox sowie bei anderen ausgewählten Händlern erhältlich sein. Besitzer einer PlayStation oder Xbox können den Titel bereits ihrer Wunschliste hinzufügen und erhalten dann eine Benachrichtigung, sobald die Vorbestellungen starten.

Was bislang jedoch vollständig fehlt, ist der Preis. Dazu macht Rockstar Game bislang keinerlei Angaben. Ebenso bleibt zumindest bis Mittwoch offen, ob es verschiedene Editionen des Titels oder die Möglichkeit zum Kauf einer physischen Version geben wird.

Wallpapers auch für Tablets und Smartphones

Zeitgleich mit dem Start der Vorbestellungen hat Rockstar Games auch das offizielle Cover-Artwork des Spiels vorgestellt. Fans von Grand Theft Auto VI können die Grafik nicht nur im oben eingebetteten Video sehen, sondern auch als Wallpaper laden. Die Entwickler bieten das Hintergrundbild in sechs verschiedenen Größen an. Neben einer klassischen Variante im Querformat finden sich hier auch speziell für Smartphones oder Tablets erstellte Dateien.

Grand Theft Auto Vi Wallpaper

Die Fortsetzung von GTA V ist mittlerweile seit rund zehn Jahren in Arbeit und der Starttermin für das Spiel wurde mehrfach verschoben. Eigentlich war die Veröffentlichung bereits für den Herbst 2025 geplant. Später wurde der Termin auf Mai 2026 verschoben, ehe die Entwickler zuletzt den 19. November als Veröffentlichungsdatum nannten..

Grand Theft Auto VI spielt wieder im fiktiven Staat Leonida, der an den US-Bundesstaat Florida mit seiner Metropole Miami angelehnt ist. Im Zentrum des Spiels stehen mit Jason Duval und Lucia Caminos zwei Kleinkriminelle, die sich inmitten einer großangelegten Verschwörung wiederfinden.
22. Juni 2026 um 08:48 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    26 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Also ich bin bin mehr so der Gamer wie früher, zocke vielleicht 2-3 Games pro Jahr. Wenn mich ein Spiel sehr interessiert gehe ich zum Launchtag zu Media Markt und hole es einfach ab, das hat bisher immer funktioniert. Ich nehme einfach mal an, es wird hier genauso möglich sein. Habe den Sinn von Pre-Orders eigentlich noch nie verstanden.

    • Dann wünsche ich dir viel Glück, dass du ein Exemplar findest.

      • Auch da würde ich ihm/ihr empfehlen eine Vorbestellung zu machen beim Media Markt was am Ende auf das selbe Prinzip rausläuft. Ob ich nun „moderner Gamer“ bin und online kaufe oder bestelle, oder „oldscool Gamer“ der sich die DVD/Blu-Ray im Einzelhandel kauft. Auf jeden Fall solltest du vorbestellen! Ansonsten könnte es sein das dein Elektrofachhandel dich enttäuschen muss und du wieder nach Hause fährst und dir das Spiel dann trotzdem online kaufst und du dann mit Millionen wenn nicht sogar Milliarden Leuten gleichzeitig die Server strapazierst und dein Download dann gefühlte 8 Tage dauern wird… egal ob 100mbit oder 1gigabit Leitung. Am Ende hängen alle in der selben Warteschlange… also lieber online vorbestellen und ein paar Tage früher herunterladen oder sicher sein, dass man eine physische Version ergattert und dann glücklich sein ;)

    • PreLoad zB. bei Playstation, also fertig geladen zum Release. Spart ein paar Stunden :>

    • Würde ich mich bei so einem Hype Game nicht darauf verlassen. Angebot und Nachfrage.

  • Frage mich, wie viel schlechter das Spiel wohl auf meiner XBOX Series S aussieht…eigentlich wollte ich keine neue kaufen

  • Na hoffentlich wird beim Preis nicht die Entwicklungszeit zu Grunde gelegt…

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46506 Artikel in den vergangenen 9008 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven