Bei Amazon startet die Prime-Day-Woche klassisch. Während die jährlichen Sonderangebots-Tage für Prime-Kunden offiziell erst morgen früh anlaufen, legt der Onlinehändler bei den Sonderaktionen im Vorfeld nochmal eine Schippe drauf.

10 Euro Amazon-Guthaben geschenkt

Für Apple-Nutzer dürfte insbesondere die bereits gestartete Sonderaktion für Apple-Guthaben interessant sein. Beim Kauf einer Apple-Geschenkkarte im Wert von 100 Euro bekommt man 10 Euro Amazon-Guthaben obendrauf. Der Bonusbetrag wird auf das persönliche Kundenkonto bei Amazon verbucht und kann anschließend mit Einkäufen verrechnet werden.

Die Aktion gilt nur in dieser Woche. Wichtig ist zudem, dass sich das Bonusguthaben nicht für den Kauf von Apple-Produkten einsetzen lässt.. Das Guthaben kommt nach dem Kauf einer Apple-Geschenkkarte als Gutschein per E-Mail. Dieser Gutschein muss bis zum 10. August eingelöst werden, damit die 10 Euro aufs persönliche Amazon-Konto gelangen.

AirPods 4 zum bisherigen Bestpreis

Die bereits heute verfügbaren frühen Prime-Day-Angebote sollen Prime-Kunden einen Vorgeschmack auf die ab Mitternacht beginnenden Aktionstage bei Amazon bieten. Unter anderem werden in diesem Rahmen auch die AirPods 4 von Apple zu deutlich reduzierten Preisen angeboten.

Die Version ohne aktive Geräuschunterdrückung gibt es bereits für 103 Euro und damit, soweit wir das überblicken, zum bisherigen Bestpreis. Mit aktiver Geräuschunterdrückung sind die Ohrhörer für 141 Euro zu haben, was lediglich 2 Euro über der bisherigen Bestmarke liegt.

Direkt bei Apple liegen die Preise wie gewohnt deutlich höher. Die Version ohne aktive Geräuschunterdrückung kostet dort 149 Euro. Für die Variante mit ANC liegt der offizielle Preis bei 199 Euro.

Open-Ears von Soundcore für (fast) die Hälfte

Wer mit klassischen In-Ear-Ohrhörern nicht gut zurechtkommt, kann alternativ einen Blick auf die Soundcore V20i von Anker werfen. Hierbei handelt es sich um Open-Ear-Ohrhörer, die durch einen Ohrhaken unterstützt Halt finden. Im Rahmen der frühen Prime-Angebote sind diese momentan für 28,49 Euro statt 49,99 Euro zu haben.