Grundig kündigt neue Fire-TV-Fernseher an

Grundig will sein Angebot an Fire-TV-Fernsehern erweitern. Im laufenden Jahr sollen diverse neue Modelle in unterschiedlichen Preisklassen erscheinen.

In der Produktreihe „Vision 7“ will Grundig mit den Modellen GUB 7040 und GUB 7050 zwei neue Fernseher im sogenannten „Mid-Entry-Bereich“ anbieten. Die Geräte verfügen über UHD-Displays und sollen mit den Bildschirmgrößen 43 Zoll, 50 Zoll, 55 Zoll und 65 Zoll erhältlich sein.

Die höherwertige Vision-8-Reihe soll um die Modelle GUB 8040 und GUB 8070 mit jeweils 49 Zoll, 55 Zoll und 65 Zoll erweitert werden. Zudem hat das Unternehmen mit dem Modell Vision 9 55 GUB 9075 ein Premium-Gerät als Jubliäumsedition angekündigt. Die neuen Fernseher kommen voraussichtlich in den Monaten Mai und Juni in den Handel.

Die aktuell erhältlichen Modelle sind teils schon mit Ultra-HD-Auflösung zu Preisen unter 300 Euro erhältlich. Wir haben hier einen schnellen Blick auf das Modell mit 43 Zoll geworfen.

Weitere Details zu den neu angekündigten Geräten könnt ihr der von Grundig veröffentlichten Pressemitteilung entnehmen.