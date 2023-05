Großversuch ab Juni: Ausweisbehörden machen selber Fotos

Geplant ist, dass die digitalen Fotoaufnahmen vor Ort spätestens in zwei Jahren zum Standard in allen Ausweisbehörden werden und für Personalausweise und Reisepässe aber auch ausländerrechtliche Dokumente genutzt werden. Diskussionen um beschädigte, nicht regelkonforme oder veraltete Fotos sollten damit dann eigentlich der Vergangenheit angehören.

Neben dem Bürgeramt in Berlin-Reinickendorf nehmen unter anderem das Bürgeramt Bielefeld-Heppen, das Migrationsamt Rostock, die Ausländerbehörde München und das Bürgerbüro Stuttgart an dem Pilotprojekt teil, das erst mal bis in den Herbst 2023 hinein laufen soll.

Zum morgigen Monatswechsel läuft in mehreren Ausweisbehörden der Bundesrepublik ein Pilotprojekt an, das die Erstellung neuer Ausweisdokumente beschleunigen und den Behördengang für Antragsteller deutlich komfortabler machen soll.

