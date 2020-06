Greatness Code: Apple TV+ trailert Sport-Doku-Serie

Apple hat einen ersten Trailer zu der auf sieben Episoden angesetzten Sport-Doku-Serie Greatness Code veröffentlicht.

Die erste Staffel wird am 10. Juli auf Apple TV+ debütieren und in mehreren Kurz-Episoden, einen entscheidenden Moment beleuchten, der die Karriere der berücksichtigten Athleten definierte.

Die erste Staffel wird unter anderem die folgenden Sportler ins Rampenlicht stellen:

Greatness Code is a landmark short-form unscripted series directed by Gotham Chopra and co-produced by Uninterrupted and Religion of Sports that spotlights untold stories from the greatest athletes in the world.