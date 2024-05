Gravis: Eine Woche Ausverkauf und dann ist Schluss

Der Name Gravis stand in Deutschland lange Zeit stellvertretend für Apple-Ladengeschäfte und hat in zahlreichen Regionen und Städten einen Vorort-Service angeboten, in denen keine lokalen Apple Stores verfügbar waren oder es bis heute nicht sind. Vor knapp zwei Monaten wurde bekannt, dass die Handelskette unter finanziellen Problemen leidet und ihre ihre insgesamt 37 quer über Deutschland verteilten Filialen schießen muss.

Mittlerweile steht auch fest, wie die Geschäftsaufgabe detailliert abläuft. So sollen die Gravis-Filialen und auch der Online-Shop der Handelskette ihre Tätigkeit zum 15. Juni einstellen. Endgültig lässt Gravis dann am 30. Juni 2024 die Rollos herunter. Dieser Puffer soll dazu dienen, von ausstehende Restarbeiten vollständig abzuschließen.

Noch eine Woche Sonderverkauf

In der Woche bis zur Schließung der Filialen und des Online-Shops von Gravis läuft dort noch ein Ausverkauf, bei dem sowohl Apple-Produkte als auch Zubehör im Preis reduziert erhältlich ist. So richtig kräftige Rabatte werdet ihr allerdings nur bei nicht von Apple selbst stammenden Produkten finden. Es liegt vermutlich an den Verträgen zwischen Apple und seinen Handelspartnern, dass hier Produkte wie MacBooks, iPads oder die Apple Watch nur in beschränktem Maß günstiger zu haben sind.

Im Gravis-Onlineshop findet sich eine spezielle Ausverkaufs-Rubrik, in der alle im Preis reduzierten und noch erhältlichen Produkte gelistet sind. Das eine oder andere Schnäppchen lässt sich hier vielleicht finden und neben der Möglichkeit zur Online-Bestellung könnt ihr auf den Produktseiten auch jeweils die Verfügbarkeit in den Gravis-Filialen überprüfen.

Wenn ihr eine Gravis-Filiale in der Nähe habt, lohnt es sich vielleicht ohnehin, dort einmal vorbei zu schauen. Vor Ort finden sich unter Umständen zusätzliche und im Preis reduzierte Produkte direkt zum Mitnehmen.