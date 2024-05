Made on iPad: Tim Cooks Nike Air Max ’86

Wenn ihr Lust habt, dann klickt euch noch mal schnell zur Event-Aufzeichnung der gestrigen iPad-Vorstellung durch und schaut euch an, welche Sneakers Apple-Chef Tim Cook in den einleitenden vier Minuten des Videos durchs Bild spazieren führt.

Sneakers „Made on iPad“

Bei dem Paar Nike Air Max ’86 handelt es sich offenbar um ein Unikat, das am iPad entworfen und gestaltet und Tim Cook dann für die Präsentation am Dienstag auf Maß gefertigt wurde.

Bei den Schuhen handelt es sich um eine spezielle Ausführung des „Nike Air Max 1 ’86 OG“, die aus einer Kooperation zwischen Apple und dem Sportartikelhersteller entstanden sind und die produktiven Kapazitäten des Apple Pencil unter Beweis stellen soll.

Der „Nike Air Max“ ist nach Angaben des Fachmagazins NiceKicks für sein sichtbares Air-Sohlensystem und eine weichere Gestaltung im Zehenbereich bekannt und fällt durch einen unregelmäßigen, wellenförmigen Schmutzfang an seinen Rändern auf.

Besondere Merkmale dieser Schuhe sind dekorative Nähte hinter dem bekannten Nike-Logo (dem „Swoosh“) im Bereich des Spanns, die Skizzierlinien nachempfunden sind und entsprechend wohl mit dem neu vorgestellten Apple Pencil Pro gezogen wurden.

Diese Skizzierlinien geben dem Schuh einen dynamischen Look mit leichten Regenbogen-Akzenten und lassen den Betrachter erahnen, dass hier der Apple Pencil zum Einsatz gekommen sein muss.

Auf der Lasche des Schuhs sind sowohl das Nike-Logo als auch der Schriftzug „Made on iPad“ zu sehen, was als Querverweis auf den gestalterischen Anteil des Apple-Tablets am Schuh zu interpretieren ist.



Apple und Nike haben in der Vergangenheit schon mehrfach miteinander kooperiert und über Jahre hinweg auch eine gesonderte Sportversion der Apple Watch angeboten. Die neue Kooperation scheint zu unterstreichen, dass beide Unternehmen weiterhin eng miteinander verbunden sind und zumindest in Teilen eine identische Zielgruppe ansprechen.