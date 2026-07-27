Satechi bringt MacBook-Neo-Zubehör nach Deutschland

Satechi bringt seine kürzlich angekündigte, speziell auf das MacBook Neo abgestimmte neue Zubehörkollektion jetzt auch in Deutschland auf den Markt. Zum Start sind die beiden Hubs aus der Serie über Amazon verfügbar. Die Sonderedition der Bluetooth-Maus Slim Ex sollte in Kürze folgen.

Anschluss-Leiste für die Seite

Der 6-in-2 USB-C Snap Hub von Satechi ist eine Erweiterung für die beiden seitlich an Apples Notebook für Einsteiger vorhandenen USB-C-Anschlüsse. Die schlanke Hub-Leiste wird auf beide USB-C-Anschlüsse aufgesteckt und stellt anschließend sechs Anschlüsse für externe Geräte bereit.

Apple verbaut im MacBook Neo zwei unterschiedliche USB-C-Anschlüsse. Der äußere Anschluss unterstützt USB 3 mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s. Daneben befindet sich ein USB-2-Anschluss mit einer Datenrate von bis zu 480 Mbit/s.

Der Satechi-Hub ignoriert diesen zweiten Anschluss und nutzt die Buchse nur um dafür zu sorgen, dass der Hub bündig und stabil an der Seite des Notebooks sitzt. Für den Datentransfer nutzt der Hub ausschließlich den USB-3-Anschluss. Neben zwei USB-C-Anschlüssen stehen am Hub dann Verbindungsmöglichkeiten für HDMI und USB-A sowie Kartenleser für SD- und MicroSD-Karten zur Verfügung.

Runder Hub für unterwegs

Der 6-in-2-Hub von Satechi ist in den vier Farben des MacBook Neo zum Preis von jeweils 49,99 Euro erhältlich.

Der 5-in-1-OnTheGo-Hub von Satechi ist dagegen so konzipiert, dass er sich kompakt transportieren lässt und nur bei Bedarf temporär mit dem Notebook verbunden wird. Hierzu verfügt der Hub über ein aufwickelbares Anschlusskabel und die Möglichkeit zur magnetischen Befestigung.

Aufgrund seines komakten Designs verzichtet der Hub auf einen MicroSD-Kartenleser. Ansonsten stehen wie beim anderen Modell zwei Anschlüsse für USB-C, je einmal USB-A und HDMI sowie ein SD-Kartenleser zur Verfügung.

Der 5-in-1-Hub wird ebenfalls in den Farben Zitrus, Indigo, Rosa und Silber angeboten und lässt sich zum gleichen Preis von 49,99 Euro bestellen.