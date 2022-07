Streaming-Charts Deutschland: Disney+ mit konstantem Aufwärtstrend

Die pro Quartal von JustWatch veröffentlichten Streaming-Charts lassen sich als Trendbarometer mit Blick auf die Marktanteile der in Deutschland aktiven Videodienste verstehen. Der Auswertung liegen die Nutzungsdaten der Suchplattform für Videoinhalte zugrunde, was zumindest einen annähernd realistischen Blick auf die Marktverteilung hierzulande ermöglichen sollte. Offizielle Zahlen mit Blick auf die konkrete Nutzung all dieser Angebote in Deutschland sind dagegen rar.

Auch wenn Netflix sich infolge des verschärften Konkurrenzkampfs und der sinkenden Bereitschaft der Nutzer, die fortwährend steigenden Preise am Markt ohne Widerspruch zu schlucken, international unter Druck sieht: In Deutschland zeigte sich der Vorreiter der Videodienste zumindest im Schnitt der vergangenen drei Monate halbwegs gefestigt und lag von April bis Juni gesehen sogar mit einem Prozent Zuwachs mit Amazon Prime Video gleichauf auf der führenden Position. Schaut man auf die Marktentwicklung nach Monatszahlen, deutet sich allerdings ein leichter Abstieg bei Netflix bereits an. Prime Video dagegen darf sich über eine konstante Linie nach oben freuen.

Apple TV+ lässt nach

Disney+ wächst derweil in Deutschland weiter und hat mittlerweile die 20-Prozent-Marke geknackt. Das erste Quartal hat der Videodienst noch mit 18 Prozent abgeschlossen. Einziger Verlierer ist den Statistiken von JustWatch über das zweite Quartal 2022 hinweg Apple TV+. Apples kommerzielles Videoangebot hat in Deutschland einen Prozentpunkt eingebüßt und wird jetzt mit nur noch vier Prozent Marktanteil gelistet.

Bemerkenswert ist der zumindest in der Statistik von JustWatch verzeichnete starke Rückgang bei den sonstigen Streaming-Angeboten. Hier hat sich die Nachfrage über die vergangenen Monate hinweg halbiert. Sky präsentiert sich dagegen über das erste halbe Jahr 2022 hinweg ausgesprochen stabil und RTL+ darf sich über ein wenngleich nur leichtes, aber stetiges Wachstum freuen.